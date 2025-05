In moto con lo zaino pieno di coltelli, accette e nunchaku: 30enne denunciato

di Redazione Bologna

La Polizia di Stato di Bologna ha denunciato per porto abusivo di armi un uomo di 30 anni che all’interno del suo zaino nascondeva “un arsenale” di coltelli e altri armi bianche.

È accaduto nei giorni scorsi nei pressi di Castel San Pietro, nel bolognese, quando una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Imola, impegnata in controlli a reticolo per monitorare i flussi di viabilità durante l’esodo per il ponte del 1° maggio, ha intimato l’alt ad un motociclista. Alla richiesta degli operatori di esibire i documenti necessari per la circolazione, l’uomo ha aperto lo zainetto che aveva sulle spalle da cui è spuntato un grosso coltello.

A questo punto gli Agenti hanno subito perquisito il centauro, scovando nello zaino ben 9 coltelli (tra cui anche uno a serramanico), un nunchaku, un’accetta con fodero ed una fionda da tiro.

Per l’uomo è scattata subito la denuncia per porto abusivo di armi ed il sequestro degli oggetti. Il comunicato stampa ricevuto in redazione specifica che quelle finora formulate nei confronti del soggetto denunciato sono ipotesi accusatorie ancora al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie e che il procedimento è in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato.

(15 maggio 2025)

