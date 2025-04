Papa Francesco: il cordoglio di Usic e Usif

“L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. La Sua guida spirituale, il costante impegno per la pace, la giustizia sociale e la solidarietà hanno rappresentato un faro per milioni di persone nel mondo e un riferimento morale anche per il nostro operato quotidiano al servizio della collettività. Ricordiamo con gratitudine i Suoi instancabili appelli alla fratellanza, alla compassione e alla vicinanza verso i più fragili. Valori universali che sentiamo profondamente nostri e che continueranno a ispirare la nostra missione. In questo momento di lutto, ci uniamo alle preghiere dei fedeli e rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla Santa Sede, alla Chiesa Cattolica e a quanti hanno avuto l’onore di conoscere e amare Papa Francesco. Che la Sua anima riposi in pace”.

Così, in una nota, Antonio Tarallo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

Anche “USIF esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, uomo di fede e instancabile testimone di pace, giustizia e dignità. Con la sua parola semplice e potente ha saputo parlare al cuore del mondo, unendo credenti e non credenti nel segno dell’umanità e della solidarietà. Durante il suo pontificato ha più volte ricordato il valore del servizio, del sacrificio silenzioso e dell’impegno quotidiano. Parole che toccano da vicino ogni appartenente alle Forze di Polizia, ogni Finanziere.

Alla Chiesa, al popolo cattolico e a tutti coloro che ne hanno ammirato il coraggio e la visione, giunga l’abbraccio sincero dell’Unione Sindacale Italiana dei Finanzieri”, così la nota stampa di Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

(21 aprile 2025)

