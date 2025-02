Mobilità sostenibile. Inaugurata la pista ciclopedonale che collega Castello d’Argile a Mascarino Venezzano, nella pianura bolognese

Quattro chilometri e mezzo di percorso sicuro e protetto, da percorrere a piedi o in bici. È la nuova pista ciclopedonale che collega il centro abitato di Castello d’Argile, nel cuore della pianura bolognese, con la sua frazione principale, Mascarino Venezzano. Un’infrastruttura che accorcia le distanze tra i due territori e avvicina chi abita a Mascarino al cuore del comune, dove si trovano le principali attività istituzionali, quelle commerciali e i servizi essenziali.

Al taglio del nastro, festeggiato con una camminata collettiva, erano presenti il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il sindaco, Alessandro Erriquez.

“Un’opportunità in più per il territorio- ha commentato de Pascale-, un’infrastruttura che fa bene all’ambiente, che consente ai cittadini di muoversi in sicurezza e che rende ancora più vicine due comunità, Castello d’Argile e Mascarino. Come Regione- ha aggiunto il presidente– proseguiremo nell’impegno per rafforzare sempre più la mobilità sostenibile, come azione di contrasto all’inquinamento atmosferico, al cambiamento climatico e per il miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo”.

“Siamo davvero molto soddisfatti, la nuova pista ciclopedonale rappresenta un importante passo avanti per la comunità argilese- ha sottolineato Erriquez-, finalizzato a promuovere la mobilità dolce la salute dei cittadini, migliorandone la qualità della vita e incentivando l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico”.

Gran parte delle risorse per la realizzazione della pista ciclopedonale (circa 1 milione 800mila euro) provengono da due bandi Pnrr. La Regione Emilia-Romagna, dal canto proprio, con un finanziamento di 100mila euro all’interno di un bando destinato a investimenti per piccoli Comuni, ha contribuito alla realizzazione del primo stralcio funzionale (centro storico di Castello d’Argile – via Maddalena, zona impianti sportivi). La nuova pista attraversa, inoltre, il “nuovo bosco”: un vero e proprio futuro polmone verde del territorio, realizzato piantumando alberi con finanziamenti regionali.

(22 febbraio 2025)

