Ricostruzione post alluvione. A Premilcuore (FC) completato un intervento da 300mila euro per il ripristino del pendio dell’area feste

Torna in sicurezza a Premilcuore (FC) la zona vicino all’Area feste, lo spazio dedicato alle manifestazioni all’aperto vicino al centro storico, colpito in maniera grave da uno smottamento nel pendio fra il fiume Rabbi e la Strada provinciale 3 di fondovalle, che aveva provocato ingenti danni al muro adiacente all’alveo del fiume.

Partito nella tarda primavera dello scorso anno, si è, infatti, concluso l’intervento di consolidamento che ha permesso una buona protezione del pendio, con l’effetto di limitare l’erosione e l’evoluzione del dissesto causato dall’alluvione del 2023. Le opere urgenti per la sistemazione dell’area in frana sono state finanziate con 300mila euro dal Commissario straordinario alla ricostruzione (Ordinanza n. 8/2023).

Attualmente, circa un chilometro più a valle, sono, invece, ancora in corso i lavori di ripristino all’interno del giardino comunale, reso impraticabile da un secondo dissesto a seguito dell’alluvione.

I progetti e direzione lavori sono in capo all’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con il Comune di Premilcuore.

L’intervento



Per prima cosa, si è provveduto alla rimozione degli elementi instabili dal pendio, come le porzioni di coltre e i blocchi lapidei che si erano distaccati dal versante, oltre alle alberature inclinate o compromesse dal movimento franoso.

In un secondo momento è stato realizzato un rafforzamento corticale del pendio con la posa di reti, funi e ancoraggi. Infine, è stato ripristinato il muro in pietra adiacente l’alveo del fiume Rabbi.

Per quanto riguarda l’area sottostante il giardino, si sta lavorando al rafforzamento del pendio verso il fiume e alla costruzione di una difesa spondale a ridosso dell’alveo. I lavori sono sostenuti da un ulteriore finanziamento della struttura commissariale: un milione e 300mila euro complessivi, per interventi localizzati in più comuni del territorio.

(17 febbraio 2025)

