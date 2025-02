Al Teatro Arena del Sole arriva “Don Giovanni”, dal 13 al 16 febbraio

di Redazione Spettacoli

Dal 13 al 16 febbraio arriva in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna il Don Giovanni di Arturo Cirillo, che intreccia due testi teatrali, quello in prosa del ‘600 di Molière e il libretto in versi del ‘700 di Da Ponte per l’opera di Mozart. Anche interprete nei panni del famoso libertino, Cirillo è affiancato sul palcoscenico da Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini. Lo spettacolo ha le scene di Dario Gessati e i costumi di Gianluca Falaschi, storici collaboratori di Cirillo che hanno reinventato le sfaccettature contemporanee ispirandosi al Don Giovanni cinematografico di Joseph Losey; l’adattamento delle musiche è a cura di Mario Autore e le luci di Simone De Angelis.

Una produzione di Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Arturo Cirillo ha deciso di raccontare il mito di Don Giovanni, usando forme e codici diversi, conservando la capacità di lavorare su un “comico paradossale e ossessivo di Molière, che a volte sfiora il teatro dell’assurdo”, e la poesia e la leggerezza di Da Ponte. Mentre la musica di Mozart riesce a raccontare sia la grazia che la tragedia di questa storia.

Fondamentale in questo Don Giovanni, come altre recenti creazioni del regista, è il rapporto tra musica e parola, in un’operazione che mette insieme tante visioni legate al personaggio di Don Giovanni, «così come tanti sono i modi di interpretare la natura dei miti nel corso dei tempi. Perché in fondo – afferma Cirillo – questa è anche la storia di chi non vuole, o non può, fare a meno di giocare, recitare, sedurre; senza fine, ogni volta da capo, fino a morirne».

Don Giovanni

da Molière, Da Ponte, Mozart

adattamento e regia Arturo Cirillo

con Arturo Cirillo (Don Giovanni)

e con Giacomo Vigentini (Sganarello); Giulia Trippetta (Donna Elvira); Irene Ciani (Donna Anna); Francesco Petruzzelli (Don Ottavio); Rosario Giglio (Don Luigi); Francesco Petruzzelli (Masetto); Irene Ciani (Zerlina); Francesco Petruzzelli (Un povero); Rosario Giglio (Commendatore); Rosario Giglio (Signor Quaresima); Francesco Petruzzelli (Ragotino, lacchè di Don Giovanni)

scene Dario Gessati

costumi Gianluca Falaschi

luci Paolo Manti

musiche Mario Autore

regista assistente Roberto Capasso

assistente scenografa Eleonora Ticca

costumista collaboratrice Anna Missaglia

produzione Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

foto di Tommaso Le Pera

durata 1 h e 35 minuti

www.emiliaromagnateatro.com

(6 febbraio 2025)

