Medaglia al merito civico “Giorgio Guazzaloca” ai volontari dell’alluvione, il 10 dicembre la cerimonia in Salaborsa

Martedì 10 dicembre alle 18, in piazza coperta Umberto Eco di Salaborsa, il sindaco Matteo Lepore consegnerà la Medaglia al merito civico “Giorgio Guazzaloca” ai volontari e alle volontarie che sono intervenuti in aiuto della popolazione colpita dall’alluvione del 19 e 20 ottobre.

La Medaglia sarà consegnata al Parroco della Chiesa di San Paolo di Ravone Don Alessandro Astratti e custodita presso la Parrocchia, luogo simbolo di quella mobilitazione. Oltre al Sindaco saranno presenti i familiari dell’ex sindaco Guazzaloca, le figlie Giulia e Grazia. Interverranno anche alcuni volontari.

La partecipazione è su invito ma sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna.

La Medaglia al merito civico “Giorgio Guazzaloca” è una medaglia d’argento che riporta lo stemma del Comune di Bologna e la dicitura “al merito civico ‘Giorgio Guazzaloca’”. L’onorificenza viene assegnata a cittadini, residenti e non residenti in città, che per la loro attività si siano particolarmente distinti con azioni a favore della cittadinanza, divenendo un esempio virtuoso e un riferimento per l’intera comunità. Il conferimento della medaglia è decisa con decreto del Sindaco.

(9 dicembre 2024)

