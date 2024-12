Mario Biondi al Teatro Duse il 10 dicembre

Martedì 10 dicembre (ore 21) fa tappa al Teatro Duse di Bologna il tour Crooning – Teatri Italiani di Mario Biondi con cui il progetto Crooning Undercover supera la quota dei cento concerti in tutto il mondo nel biennio 2023-2024.

Biondi proporrà uno spettacolo elegante ed essenziale, calandosi in un’atmosfera intima e raccolta, accompagnato sul palco da un trio inedito composto da Elisabetta Serio al pianoforte, Aldo Capasso al basso e contrabbasso e Francesca Remigi alla batteria.

Una scelta che nasce da un incontro in un contesto davvero speciale e caro a Mario.

“L’incontro fra me ed Elisabetta Serio – racconta, infatti, l’artista – è avvenuto in occasione dell’ultimo tour di Pino Daniele nel 2014 quando ho avuto l’onore di essere ospite in diverse date. Elisabetta era la pianista di Pino e già all’epoca ci eravamo promessi che avremmo collaborato in futuro. Negli anni siamo rimasti in contatto e di recente è nata l’idea del trio per il mio tour nei teatri. Ci siamo confrontati a lungo e insieme abbiamo individuato anche gli altri due componenti: Aldo Capasso e Francesca Remigi”.

Con questa nuova formazione, dunque, Biondi arricchisce e rinnova ulteriormente il proprio repertorio live, proponendo nuovi brani oltre ai maggiori successi e ai progetti d più recente pubblicazione (Crooning Undercover, L’Oro) che verranno arrangiati ad hoc per questo talentuoso trio di musicisti. Radio Monte Carlo è la radio partner del tour.

Mario Biondi

CROONING – TEATRI ITALIANI

Teatro Duse

via Cartoleria, 42 Bologna

tlf +39 051231836

biglietteria@teatroduse.it

teatroduse.it

(8 dicembre 2024)

