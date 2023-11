Halloween, successo per i bus notturni gratuiti

Successo per l’iniziativa del Comune di Bologna che ha promosso la gratuità sull’intera rete del trasporto pubblico della città per la notte di Halloween. Da mezzanotte alle sei migliaia e migliaia di persone hanno usufruito delle linee N di autobus Tper, a cui si è aggiunta una navetta gratuita Cityredbus che da Porta San Vitale ha viaggiato verso tre zone ad alta densità di locali: via Casarini, via Stalingrado e zona San Donato.

Positiva anche la sperimentazione su Piazza Aldrovandi senza vetro e ad accesso controllato, messa in campo dall’Amministrazione per rendere più vivibile la notte di Halloween anche dopo un confronto con i residenti e grazie alla collaborazione con gli esercenti dell’area, coordinato dall’assessora Luisa Guidone.

Il massimo della capienza si è raggiunto tra mezzanotte e l’1 con circa 600 persone, scese a circa 300 all’1.15 e a 200 alle 1.45.

L’associazione ‘0waste’, (“rifiuti zero”), ha offerto a chi entrava bicchieri a basso impatto ambientale al posto dei contenitori di bevande in vetro, vietati nella piazza, distribuendo così circa 800 bicchieri e ritirando circa 70 kg di vetro e spiegando inoltre il senso dell’iniziativa, invitando i presenti alla responsabilità ambientale. L’assenza di vetro è infatti un fattore chiave per la pulizia e la sicurezza dei luoghi della notte. Una squadra di street tutor ha inoltre presidiato l’area in collaborazione con ausiliari di prossimità e Polizia Locale.

Il numero contingentato in Aldrovandi ha funzionato e l’Amministrazione valuterà se ripetere l’iniziativa.

(1 novembre 2023)

