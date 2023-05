Allerta meteo, dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

di Redazione Bologna

“Domani (16 maggio, ndr) è prevista una situazione meteo particolarmente insidiosa e improvvisa. Questa mattina insieme ai Sindaci dei Comuni capoluogo abbiamo incontrato l’assessora regionale Priolo e la Protezione civile per valutare la situazione” così il Sindaco Matteo Lepore dopo l’ennesima allerta meteo sulla città di Bologna in una nota stampa. “Insieme alla Prefettura e ai Sindaci dell’area metropolitana” continua la nota “ci siamo poi coordinati. Domani (16 maggio, ndr) tutte le previsioni che ci sono state sottoposte sono concordi, pertanto è bene essere più cauti possibili e dare un messaggio univoco alla popolazione: cioè che è meglio spostarsi in auto il meno possibile. In particolare nel capoluogo questa è la premura principale. Per questo abbiamo innanzitutto deciso la sospensione dell’attività didattica nelle scuole e parallelamente abbiamo scritto alle aziende per invitarle ad effettuare il più possibile smart working, cosa che faremo anche come Comune e Città metropolitana. Sull’area metropolitana particolare preoccupazione destano le aree già colpite la settimana scorsa in particolare per la condizione di saturazione dei terreni. Valuteremo di ora in ora la situazione e quali saranno i provvedimenti per mercoledì. Chiedo a tutti di collaborare” chiude la nota “in particolare alle aziende di essere comprensive e di adattarsi alle esigenze dei propri dipendenti in questa condizione di particolare necessità”.

(15 maggio 2023)