Maltempo, caduto un pino ai Giardini Margherita, per precauzione verranno transennati gli altri alberi di grandi dimensioni

Nella notte, a causa del maltempo, è caduto un pino di grandi dimensioni ai Giardini Margherita. L’albero era stato controllato martedì, come gli altri esemplari di grandi dimensioni del Parco, e non aveva mostrato alcun segno di cedimento. Sono in corso gli accertamenti per verificare il motivo del crollo ma presumibilmente la chioma di questo grande albero con la pioggia eccezionale di questi giorni si è appesantita oltre il limite di tenuta dell’apparato radicale, che evidentemente non è preparato ad eventi meteo cosi rilevanti, con grandi quantità di pioggia per molto tempo.

Per questo, vista la pioggia prevista anche per i prossimi giorni, si è deciso di transennare i pini di dimensioni simili a quello caduto, in particolare nei pressi del laghetto dove diversi esemplari hanno grandi chiome.

Si tratta di un’area che non sarà comunque direttamente interessata dall’importante manifestazione prevista nel fine settimana ai Giardini Margherita (“Giardini e Terrazzi”).

Sono stati controllati anche gli alberi intorno al pino caduto che sono però più giovani e con fusto diritto e non destano preoccupazioni. In questi giorni si invitano i cittadini a non sostare sotto agli alberi.

Nel pomeriggio di ieri si è verificato inoltre un importante allagamento che ha interessato il piano interrato dell’edificio che ospita le due scuole comunali dell’Infanzia Neri e Marsili di via Colombarola al Navile.

Sono state avviate fin da subito, da parte dei Vigili del Fuoco e del personale tecnico addetto alla manutenzione, le operazioni di pompaggio e svuotamento dell’acqua presente che si sono interrotte in serata e si sono concluse questa mattina con le necessarie condizioni di visibilità. Le scuole oggi sono dunque rimaste chiuse e riapriranno già domani.

Sempre nella notte sono caduti alcuni alberi anche nel giardino delle Scuole Gioannetti al San Donato-San Vitale, che non compromettono comunque l’agibilità del plesso. E’ in corso un intervento di messa in sicurezza.

(11 maggio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata