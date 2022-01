Eccidio del Pilastro. La commemorazione nel 31° anniversario

di Redazione Bologna

Martedí 4 gennaio 2022, il sindaco Matteo Lepore parteciperà alla commemorazione del 31° anniversario dell’eccidio del Pilastro nel quale morirono i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. Alle 10 si terrà la deposizione delle corone al monumento di via Casini.

Alle 10.30 è prevista la messa in suffragio delle vittime nella chiesa di Santa Caterina da Bologna, in via Campana 2.

La commemorazione si svolgerà nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da Coronavirus.

(3 gennaio 2021)

