Al via il Giro dell’Emilia 2021. Sabato 2 ottobre da Bologna

di Redazione, #Ciclismo

Al via da Bologna il 2 ottobre il Giro dell’Emilia per un’appassionante sfida di rivincita trai campioni del ciclismo professionisti. Come sempre sarà appassionante la tradizionale quanto bellissima e dura ascesa del Colle di San Luca di Bologna nel 104° Giro dell’Emilia.

Donne e uomini del ciclismo italiano protagoniste e protagonisti di un’altra emozionante gara ciclistica che arriva immediatamente dopo i Campionati Mondiali che tante soddisfazioni hanno dato ai colori azzurri.

(29 settembre 2021)

