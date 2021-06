Isabella Conti, Matteo Lepore e “La città contesa”. La vecchia redazione de l’Unità e la stand-up comedy di Lorenzo Balducci a “Cuore d’Aria”. Il 10 giugno

di Redazione, #Bologna

A soli 10 giorni dalle primarie del centrosinistra, Isabella Conti e Matteo Lepore dialogano nel primo degli incontri pubblici del festival “Cuore d’Aria”, intervistati dai giornalisti della vecchia redazione de “l’Unità” di Bologna, quella diretta da Rocco Di Blasi, recentemente scomparso, e a cui è dedicato l’intero programma di dibattiti.

L’appuntamento è giovedì 10 giugno alle ore 21 a Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna), per il festival “Cuore d’Aria” nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna. L’incontro con i due contendenti alla candidatura per diventare sindaco di Bologna, condotto da Daniela Camboni, non è il solo appuntamento della giornata: alle 19 sarà inaugurata un’installazione artistica che ha il titolo di un invito alle relazioni umane e politiche: “Gentilezza/Leggerezza” di Andrea Ferrato / Metabox Sensibilità Aumentata, un’opera interattiva con lo spettatore, che si aggiunge alla mostra fotografica “Una Città fuori dal Comune” di Davide Conte, assessore al bilancio del Comune di Bologna. Infine, dopo l’incontro, alle 22.15, inizia il programma della stand-up comedy del giovedì con Lorenzo Balducci e il suo “Allegro, non troppo”, divertente cavalcata tra vizi e virtù della comunità LGBT, che attraversa l’autobiografia per arrivare al tema attualissimo dell’omofobia.

Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 3334666333 – urp@teatridivita.it.

(9 giugno 2021)

