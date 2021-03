A San Lazzaro via agli incontri online VIP – Very Important Pet con la veterinaria Odette Abramovich Terol

di Redazione, #Bologna

Decidere di condividere la propria vita con un cane o un gatto è l’inizio di una straordinaria avventura che porta alla creazione di un legame unico e indissolubile. Per promuovere una relazione sana, equilibrata e soprattutto consapevole con gli animali d’affezione Odette Abramovich Terol, medico veterinario esperto in comportamento e IAA, intervista esperti del settore: un ciclo di appuntamenti online, pubblici e gratuiti, che vedranno ogni volta la presenza di un ospite diverso (veterinari, istruttori cinofili, filosofi e psicoterapeuti di fama internazionale) per affrontare a 360 gradi le tematiche relative alla buona convivenza tra umani e animali. Può capitare infatti, che cani e gatti siano soggetti a patologie congenite o comportamentali , anche difficili da gestire: non saper affrontare queste situazioni può portare ad abbandoni e rinunce.

In Italia sono censiti 32 milioni di animali domestici e nel 2020 in Emilia Romagna sono stati registrati 7.771 ingressi in canili sanitari e canili rifugio, e 7600 gatti sterilizzati. Nel territorio di San Lazzaro sono oltre 3.500 i cani registrati all’anagrafe canina e analizzando i numeri del canile, nel corso del 2020 sono stati trovati in stato di abbandono 24 cani: 19 erano senza microchip. Decine sono state le rinunce di proprietà, oltre 41 i cani dati in affido. Sono state 12 invece, le custodie temporanee dovute a cittadini che si trovavano in difficoltà.

“Da anni registriamo un trend preoccupante di abbandoni e maltrattamenti di animali. Questo avviene per superficialità al momento dell’acquisto o dell’adozione di un animale domestico, per ignoranza e in alcuni, fortunatamente più rari casi, per crudeltà. Ritengo che dovrebbe essere obbligatorio un corso preparatorio per tutti coloro che decidono di accogliere un cane o un gatto nella propria casa. La superficialità porta a sottovalutare gli effetti negativi, anche per i bambini, di un rapporto sbagliato con il proprio animale domestico. Instaurare una relazione sana con i propri animali d’affezione è fondamentale per il benessere della famiglia che accoglie un cane o un gatto nella propria vita – spiega la Sindaca di San Lazzaro Isabella Conti – Avere un confronto diretto con esperti del settore e far comprendere che esiste sempre una valida alternativa è importantissimo. Un percorso possibile grazie all’esperienza e alla conoscenza approfondita della materia da parte dei nostri ospiti, al fine di promuovere adozioni consapevoli”.

Tra gli ospiti in programma Roberto Marchesini, Lorenzo Nicolini, Sabrina Giussani, David Morettini, Francesco Giura, Rossella Andreoli, Gaja Morri, Chiara Recalcati, Silvia Oberoi, Guia Fiderghelli e Maria Chiara Catani, intervistati dalla Sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, o esponenti dell’Amministrazione e dalla dottoressa Odette Abramovich Terol. Le interviste saranno pubblicate alle ore 11.00 di ogni sabato mattina sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune di San Lazzaro di Savena.

Il primo appuntamento sarà online sabato 20 marzo 2021.

Di seguito, il calendario degli appuntamenti (eventuali modifiche saranno comunicate sul sito istituzionale):

Sabato 20 marzo 2021

Cane e gatto: due stili a confronto

Cani e gatti non sono uguali, hanno modalità interattive, percettive, comunicative e intellettive diverse. Insieme a Roberto Marchesini, Direttore della SIUA (Scuola di Interazione Uomo Animale), noto filosofo, etologo e saggista italiano, sarà affrontata la diversità che li connota in un viaggio alla scoperta della zooantropologia, la disciplina che studia la relazione uomo-animale.

Sabato 27 marzo 2021

Canile e gattile: insieme per adozioni più responsabili

Con enorme preoccupazione stiamo assistendo ad un aumento di cani e gatti abbandonati. Tanti, troppi lasciati in canile dopo averli acquistati inconsapevolmente o per averli adottati da inadeguate “staffette” di solidarietà. Moltissimi anche i gatti. In questo incontro su canile e gattile insieme a Silvia Oberoi e Guia Fiderghelli approfondiremo questi argomenti e parleremo delle iniziative promosse sul territorio di San Lazzaro per ridurre le rinunce di proprietà e aumentare le adozioni.

Sabato 3 aprile 2021

Come sopravvivere al cucciolo

I primi mesi della vita di un cucciolo non sono facili per i proprietari. I cuccioli facilmente abbaiano, fanno i bisogni dentro casa, distruggono i mobili e tirano al guinzaglio mettendo a dura prova la pazienza dei proprietari. Grazie a Lorenzo Nicolini, istruttore cinofilo, presidente e fondatore di Stray Dogs, impareremo come partire con il piede giusto, cominciando dalla consulenza preadozione, per sopravvivere ai primi mesi insieme al cane e stabilire una relazione sana ed equilibrata.

Sabato 10 aprile 2021

La comunicazione del cane

Le ultime ricerche evidenziano quanto ci sia ancora tanto da imparare rispetto alla comunicazione del cane. Grazie alle ricerche in materia di David Morettini, istruttore cinofilo di fama nazionale, scopriremo il loro modo d’intendere il gruppo sociale e com’è fatta la comunicazione del cane, da quella non verbale a quella chimico-olfattiva.

Sabato 17 aprile 2021

La comunicazione del gatto

Conviviamo da secoli con i gatti, ma siamo sicuri di conoscerli? Sono davvero animali traditori o semplicemente non conosciamo il loro linguaggio? Insieme a Sabrina Giussani, Presidente senior Sisca, medico veterinario esperto in comportamento animale, relatrice e scrittrice di libri di medicina del comportamento, approfondiremo il mondo comunicativo di questi misteriosi felini.

Sabato 24 aprile 2021

Cani e gatti, come agevolare la convivenza

Non è sempre facile fare convivere cani e gatti. Spesso l’inserimento richiede alcune accortezze fondamentali che fanno la differenza, permettendo a entrambi i pet una convivenza pacifica e serena. Insieme alla Dott.ssa Chiara Recalcati, veterinaria esperta in comportamento e docente della Scuola di Interazione Uomo Animale, impareremo come gestire i giorni pre e post adozione.

Venerdì 30 aprile 2021

Cani e gatti anziani, come accompagnarli durante la loro vecchiaia

Come per le altre specie animali anche cani e gatti con il passare degli anni vanno incontro a processi d’invecchiamento neuronale e a sindromi di disfunzione cognitiva simili all’Alzheimer e alle demenze dei nostri anziani. Per questo motivo diventa importante sapere identificare i primi sintomi e imparare ad aiutarli per accompagnarli negli ultimi anni della loro vita, assicurando loro il maggiore benessere possibile. Durante questo incontro potremo contare sulla presenza della Dott.ssa Maria Chiara Catalani, presidente della Società Italiana Scienze del Comportamento Animale (SISCA).

Sabato 8 maggio 2021

Preparare i quattro zampe all’arrivo del bambino

L’arrivo di un bambino in famiglia può essere stressante e complesso da assimilare per cani e gatti, per questo motivo è importante prepararsi insieme a loro. Oltre a come gestire correttamente gli animali in questo momento di passaggio, affronteremo le buone prassi per evitare le zoonosi (malattie trasmissibili da animali a bambini) grazie alla presenza del Dott. Francesco Giura, Neonatologo.

Sabato 15 maggio 2021

Pet Therapy: le valenze assistenziali della relazione con il pet

Boris Levinson fu il primo a parlare del potere terapeutico della relazione con il cane. Da allora tante sono state le esperienze cliniche che hanno dimostrato quanto questi interventi sono insostituibili ausili nei percorsi terapeutici di alcuni pazienti. Ne parleremo insieme alla Dott.ssa Gaja Morri, psicologa specializzata in interazioni assistite con animali. Con lei, attraverso la presentazione di casi clinici, analizzeremo i potenziali effetti benefici della relazione con il pet.

Sabato 22 maggio 2021

Zooantropologia didattica: le valenze educative della relazione con il pet

Da ormai trent’anni le ricerche hanno evidenziato come i progetti didattici fondati sulla relazione con l’animale dischiudano valenze educative tali da renderli insostituibili ausili nel percorso di sviluppo dei bambini. Interverrà sull’argomento la Dott.ssa Rossella Andreoli, psicoanalista e psicoterapeuta infantile.

(19 marzo 2021)

