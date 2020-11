Assunzione di nuovi agenti della Polizia Locale di Cesena – Montiano. Pochi giorni ancora per presentare la propria domanda

0 Shares

L’Amministrazione comunale di Cesena rafforzerà l’organico del corpo di Polizia Locale assumendo a tempo determinato dieci agenti con contratto di formazione e lavoro. Tuttavia, se in un primo momento la scadenza dell’avviso pubblico era stata fissata per le ore 17 di giovedì 5 novembre, a seguito di alcune criticità riscontrate dal sistema nelle giornate di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato prorogato alle ore 13 di lunedì 16 novembre.

Al momento sono 600 le domande pervenute da tutta Italia. “L’inserimento in servizio di nuovi agenti che non hanno ancora compiuto i 32 anni – commenta l’Assessore con delega alla Polizia Locale Luca Ferrini – ci consentirà di presidiare maggiormente il territorio, soprattutto nelle ore serali e in riferimento alle zone di Cesena che necessitano della presenza dei nostri uomini a tutela dei cittadini che quotidianamente rivolgono alla Centrale richieste di diversa natura. Inoltre, prezioso in questo senso è il costante rapporto di collaborazione con la Polizia e i Carabinieri. È importante sottolineare che a seguito dell’assunzione di questi nuovi agenti, nel corso dei prossimi due anni utilizzeremo la stessa graduatoria per garantire nuove assunzioni in vista dei prossimi pensionamenti”.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro le ore 13 del 16 novembre 2020 esclusivamente in via telematica. Gli interessati devono compilare il modulo online reperibile sul sito del Comune di Cesena alla sezione “Concorsi”. Inoltre, a causa delle attuali misure restrittive disposte dal Dpcm 3 novembre 2020, lo svolgimento delle prove è stato rimandato a gennaio 2021. La selezione consisterà in tre prove: una scritta, una ginnico-sportiva (che si terrà presso la pista di atletica all’Ippodromo) e una orale, alla presenza di un esperto in Psicologia del lavoro.

(10 novembre 2020)

