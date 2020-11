A Ferrara mancava giusto la lettera di minaccia delle Brigate Rosse

0 Shares

di Redazione #Ferrara twitter@bolognanewsgaia #Cronaca

A Ferrara mancava solo la lettera di minacce al Sindaco Fabbri da parte delle sedicenti Brigate Rosse che dicono “No alla dittatura” con conseguenti minacce di attentati dinamitardi e annunci scritti in stampatello: “La rivoluzione avrà inizio”. La lettera è indirizzata al Sindaco di Ferrara Alan Fabbri , ma ne sarebbero arrivate di identiche, anche ad altri sindaci di presidenti di regione.

La Digos è naturalmente al lavoro, ha acquisito la missiva minatoria, e sta indagando mentre la stampa locale parla di “inquietudini” quando nemmeno si hanno notizie certe sull’attendibilità delle missive il cui simbolo rispunta ad intervalli troppo regolari, è un’opinione personale, per un gruppo terroristico che prima faceva saltare in aria la gente e poi si firmava. Le minacce a causa della “dittatura” presunta imposta al popolo dal governo, formula che è quasi esclusivo cavallo di battaglia delle opposizioni di destra ed estrema destra di questo paese, destra ed estrema destra (vedi giunta con Casapound a Todi) che in alcunic asi governa anche città e comuni italiani.

(10 novembre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata