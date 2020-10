“Classe 2020” inaugura la stagione “Mascherine” di Teatri di Vita a Bologna. Il 16 ottobre

0 Shares

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #TeatridiVita

Lo scrittore Eraldo Affinati nei panni del professore, la giornalista Daniela Camboni come bidella, e tanti ospiti mescolati agli spettatori sui banchi di scuola (rigidamente monoposto!) per la “Classe 2020”, l’evento inaugurale della stagione “Mascherine” di Teatri di Vita, dal rapper “afroitaliano” Tommy Kuti, star di “Pechino Express”, alla campionessa di lancio del peso Danielle Madam, in questi giorni sulle cronache per gli insulti ricevuti e la campagna per la cittadinanza. Una serata per parlare del peso della scuola, della lingua, della cultura (e dello “ius culturae”) in rapporto a stranieri, migranti, italiani di seconda generazione, ma anche di prima generazione nel loro confrontarsi con i nuovi cittadini. Tutto questo a Teatri di Vita, venerdì 16 ottobre alle ore 21 (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; www.teatridivita.it), posti limitati.

Di fronte al “professore” Affinati, che alla scrittura unisce proprio l’impegno come insegnante (ha anche fondato la scuola di italiano per immigrati Penny Wirton), sfileranno numerosi ospiti. Oltre a Tommy Kuti e Danielle Madam, ci saranno l’esperta di biblioteche e “piazze del sapere” Antonella Agnoli; il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna Enrico Fornaroli; il giornalista albanese Bepin Kolvataj; e il gruppo teatrale di migranti e profughi di Berlino Theater X in una performance. “Classe 2020” è l’evento conclusivo del progetto internazionale “MareMuro” cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

“Classe 2020” inaugura la stagione “Mascherine” di Teatri di Vita, realizzata in convenzione con il Comune di Bologna e con il contributo della Regione Emilia Romagna.

“Classe 2020”

ospiti e spettatori sui banchi per parlare

di scuola, cultura, stranieri, integrazione e cittadinanza

con Eraldo Affinati, il rapper Tommy Kuti,

la campionessa Danielle Madam, il Theater X di Berlino e…

Teatri di Vita, 16 ottobre 2020

(14 ottobre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata