Bologna, tre arresti della Polizia di Stato nei confronti di autori di numerosi furti

L’operazione denominata “Marlboro Gold” della Squadra Mobile della Questura di Bologna ha portato all’arresto, la mattina del 07.05.2020, di 3 soggetti, destinatari della Misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal GIP di Bologna Dott.ssa Oggioni, su richiesta del P.M. titolare delle indagini, Dott. Lazzarini.

I tre arrestati sono di etnia rom, nati a Bologna S.D. nel 96, H.G. nel 94 e H.T. nel 90; un quarto indagato, anch’egli destinatario della custodia in carcere è invece risultato irreperibile.

L’attività di indagine, che ha coinvolto in totale 16 indagati, ha avuto inizio dalla commissione di alcuni furti aggravati effettuati dai soggetti coinvolti ai danni di alcuni rivenditori di tabacchi, proseguendo poi con una serie di ulteriori furti a negozi, rivendite di automobili e a officine della città di Bologna. Gli episodi delittuosi perpetrati e contestati agli indagati sono consistiti in ben 15 azioni criminose.

Nel complesso l’operazione, condotta dai poliziotti della IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, ha portato all’identificazione complessiva di 16 soggetti, dei quali 14 sono coloro che hanno imperversato nella città di Bologna tra il mese di giugno del 2018 e il dicembre dello stesso anno nella commissione di questi fatti illeciti.

Nel corso dell’attività di indagine sono stati anche eseguiti 3 arresti in flagranza di reato e 1 ordine di carcerazione. In un’occasione, poi, è stato possibile recuperare anche della refurtiva che rende l’idea del giro di affari messo in piedi da questi soggetti, ovvero 1240 pacchi di sigarette per un valore di circa 9.000,00 euro. Gli indagati nel corso di tutta l’attività e del periodo in cui venivano monitorati, hanno dimostrato di avere un’elevata disponibilità di automobili e veicoli utilizzati per commettere i reati, che sono stati nelle varie occasioni recuperati o sequestrati dalla Polizia di Stato. I soggetti individuati dalla Squadra Mobile sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(8 maggio 2020)

