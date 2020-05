La Biblioteca Malatestiana di Cesena riapre la sua teca virtuale: online un un “giustiniano” risalente al ‘300

di Redazione #Cesena twitter@bolognanewsgaia #Romagna

Nuovo avvicendamento online tra i Codici manoscritti della Biblioteca Malatestiana. Dopo la pubblicazione delle opere di Galeno, medico della Grecia antica, appartenenti a Giovanni di Marco, medico riminese di Novello Malatesta, nella teca virtuale di Cesenacultura approda un altro Codice riccamente decorato e risalente al ‘300. Si tratta di “Giustiniano, Infortiatum cum apparatu Accursii”, databile tra il 1331 e il 1340, che presenta una scrittura bononiensis eseguita da un solo copista.

Sfogliando il Codice il lettore può scorgere segni a forma di mano disegnati ai margini di una pagina per evidenziare un passaggio del testo, ma anche segni di paragrafo e titoli in rosso e blu. Nei margini invece si trovano postille e commenti al testo. Nel codice sono presenti 3 grandi scene illustrate, 13 più piccole quasi sempre accompagnate da lettere iniziali istoriate che illustrano il contenuto dei singoli libri e 5 riquadri con soggetti di flora e fauna. Le miniature, opera di uno stesso artista, sono dovute alla mano dell’“Illustratore” che lavora nella prima metà del ‘300. Le scene hanno fondali molto semplici e con architetture lineari, ma è straordinaria la vivacità con cui sono resi i paesaggi, le piante, gli alberi, gli animali, ma soprattutto i personaggi, dai volti così ben delineati da potersi quasi definire ritratti se non addirittura caricature.

Facendo fronte a queste settimane di emergenza in cui musei e luoghi di cultura sono chiusi al pubblico come indicato dalle prescrizioni governative atte a limitare la diffusione del contagio di COVID-19, l’Amministrazione comunale di Cesena ha aderito alla campagna culturale della Regione Emilia-Romagna #IoRestoaCasa…eleggo, un milione di titoli, di oltre mille biblioteche del territorio, disponibile in rete per tutti i cittadini. Per quanto riguarda i codici manoscritti della Malatestiana sfogliabili online è l’ottavo appuntamento. Inoltre, in attesa delle nuove disposizioni, sempre sul portale Cesenacultura, la Malatestiana si presenta virtualmente grazie al tour virtuale che dà al visitatore la possibilità di curiosare tra le stanze che furono di Novello Malatesta.

8 maggio 2020

