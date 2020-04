Liliana Segre cittadina onoraria di Imola

di Redazione #Imola twitter@bolognanewsgaia #NoRazzismo

La Città di Imola ha conferito il 24 aprile scorso, proprio alla viglia del 75° anniversario della Liberazione, con una delibera del Commissario straordinario di Imola con la quale si conferisce la cittadinanza onoraria del Comune alla senatrice Liliana Segre: “Per la sua storia personale, quale monito per la nostra Città, e per il suo impegno e la sua testimonianza nel mantenimento e nella promozione della memoria della Shoah, di cui fu vittima; per il valore collettivo di tale impegno e testimonianza nella lotta all’odio e all’indifferenza, che oggi come allora minano i diritti umani; per la sua volontà di perseverare nell’impegno, sempre alla ricerca del dialogo ispirato ai principi di libertà, democrazia e rispetto reciproco; per l’alto valore civile, sociale e culturale della sua storia, della sua testimonianza e del suo impegno, che la rendono pienamente rappresentativa e rappresentante dei valori storici, presenti e futuri, sui quali si fonda la comunità delle persone che fanno parte della Città di Imola”.

(26 aprile 2020)

