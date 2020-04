Nonostante gli arresti domiciliari e i divieti festeggia il compleanno con gli amici

di Redazione #Ferrara twitter@bolognanewsgaia #Cronaca

Nonostante gli arresti domiciliari e i divieti ha festeggiato il suo compleanno in famiglia e con gli amici. Sono così intervenuti gli agenti della Volanti dopo la segnalazione di alcuni residenti per musica ad alto volume e più persone radunate in uno stesso luogo.

Durante la fase di identificazione dei presenti è emerso così che il festeggiato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, così come tutti gli amici presenti erano pluripregiudicati.

(26 aprile 2020)

