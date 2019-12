Abitcoop ed ERT Fondazione hanno definito una convenzione per la stagione 2019/2020 del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione, #EmiliaRomagna twitter@bolognanewsgaia #Notizie

Con l’intento di qualificare il proprio impegno in favore dei soci offrendo loro anche opportunità a condizioni vantaggiose nell’ambito di attività economiche, di servizi, ricreative e culturali che favoriscano l’aggregazione sociale e gli aspetti di comunità, proprie della sua mission, Abitcoop ha definito un’importante convenzione con Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Per la stagione di prosa 2019/2020 programmata dalla Fondazione, limitatamente alle sedi teatrali Teatro Storchi e Teatro delle Passioni di Modena, i soci e dipendenti di Abitcoop potranno usufruire di condizioni di particolare favore sull’acquisto di biglietti e abbonamenti per gli spettacoli in cartellone.

L’accordo, sottoscritto nei giorni scorsi dalla Presidente Abitcoop Simona Arletti e dal Presidente di Emilia Romagna Teatro Fondazione Giuliano Barbolini, avrà validità fino al 30 giugno e consentirà, dietro l’esibizione al botteghino della tessera Socio Abitcoop riportante il codice anagrafico e il numero di iscrizione nel libro Soci della Cooperativa, di poter sottoscrivere una delle tipologie di abbonamento Carta Teatro e/o Carta Teatro Open o all’acquisto con sconto 10% sul prezzo intero di 2 biglietti ingresso ad ogni singolo spettacolo del cartellone.

Queste le dichiarazioni del Presidente Abitcoop Simona Arletti:

Desidero ringraziare il Presidente di Emilia Romagna Teatro Fondazione per la sensibilità e disponibilità mostrate nei confronti dei soci e dipendenti della nostra cooperativa. Considero questa convenzione un’opportunità per estendere ed affermare il ruolo sociale e valoriale della nostra cooperativa, nonché la sua attenzione oltre che alle tematiche del diritto alla casa ed a quelle dei diritti alla tutela dell’ambiente, anche a quello della libertà di espressione ed alla cultura, fondamentali per la crescita di una società armonica, tollerante e democratica. Le stagioni teatrali di ERT sono da molti decenni un patrimonio della nostra collettività modenese ed hanno contribuito fortemente al progresso sociale ed economico della collettività modenese.

Queste, invece, la parole di commento di Giuliano Barbolini, Presidente di ERT Fondazione:

Siamo molto felici di avviare questa collaborazione, che riprende in forme nuove esperienze di relazioni già positivamente sperimentate con Abitcoop in anni passati e ringrazio la sua Presidente Simona Arletti per la comune ricerca di una fattiva convergenza che ha reso possibile definire la convenzione che consente ai soci e ai dipendenti della Cooperativa di accedere a prezzi agevolati alle nostre formule di abbonamento. Attraverso questa convezione si esplicita ulteriormente il radicamento e l’attenzione di ERT nei confronti delle realtà del suo territorio, che vanno oltre i confini degli ambiti strettamente culturali. Pienamente convinti del fondamentale ruolo di crescita e di arricchimento del linguaggio teatrale, auspichiamo che questa opportunità incontri l’interesse dei destinatari, si estenda e cresca nel tempo perché passo dopo passo si possa costruire insieme una società più democratica, aperta all’ascolto, più coesa per civismo e senso di comunità.

Le modalità della promozione di fruizione dei vantaggi offerti dalla convenzione sono esplicitate in uno specifico allegato A, parte integrante della convenzione medesima, consultabile sul sito www.abitcoop.it.

(20 dicembre 2019)

@gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata