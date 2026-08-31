Si Gira! chiude il suo viaggio al Giardino delle Popolarissime

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Ultima tappa per Si Gira!, la rassegna cinematografica gratuita promossa dal Comune di Bologna con la programmazione a cura della Cineteca di Bologna, che conclude il proprio viaggio al Giardino delle Popolarissime, sede ormai tradizionale del gran finale della manifestazione, nell’ambito del percorso di rigenerazione urbana dello storico comparto di edilizia pubblica, promosso dal Settore Politiche Abitative, in collaborazione con Fondazione IU Rusconi Ghigi, sostenuto da Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile (ATUSS) della Regione Emilia-Romagna con risorse Fondo Sociale Europeo Plus 21-27.

Dal 1 al 6 settembre sei nuove proiezioni accompagneranno il pubblico verso la conclusione della quinta edizione dell’arena di cinema itinerante nei quartieri di Bologna.

Martedì si parte con La pazza gioia di Paolo Virzì, intenso road movie al femminile che racconta amicizia, fragilità e desiderio di libertà. Mercoledì spazio a Bianco, rosso e Verdone, uno dei film che hanno consacrato Carlo Verdone e una delle commedie più amate del cinema italiano. Giovedì sarà proiettato Vittoria, di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, delicato racconto ispirato a una storia vera che affronta il tema della maternità e dei legami familiari. Venerdì arriva Le assaggiatrici, il nuovo film di Silvio Soldini, tratto dal romanzo di Rosella Postorino, ambientato durante la Seconda guerra mondiale e ispirato alla vicenda delle donne incaricate di assaggiare il cibo destinato a Hitler. Sabato torna il cinema per tutta la famiglia con Kung Fu Panda 2, secondo capitolo delle avventure del panda Po, tra comicità, arti marziali e ricerca delle proprie origini. A chiudere la rassegna sarà domenica Alì di Michael Mann, grande biografia cinematografica dedicata a Muhammad Ali, interpretato da Will Smith in una delle prove più intense della sua carriera.

Con questa ultima settimana Si Gira! conclude il proprio percorso, confermando ancora una volta come il cinema possa trasformare giardini e spazi pubblici in luoghi di incontro, cultura e comunità, accompagnando l’estate bolognese.

Si Gira! è stato possibile grazie al supporto del main partner Rekeep, che ha scelto di sostenere la manifestazione per la sua capacità di raggiungere pubblici eterogenei e il desiderio di portare cultura anche nelle periferie, e al sostegno di Campa Assicurazioni. Tutte le proiezioni sono gratuite e iniziano alle ore 21.00. La programmazione completa è disponibile su bolognaestate.it.

GIARDINO DELLE POPOLARISSIME

Via dello Scalo alle 21 Martedì 1 settembre

La pazza gioia (Italia, 2016)

Regia di Paolo Virzì Mercoledì 2 settembre

Bianco, rosso e Verdone (Italia, 1981)

Regia di Carlo Verdone Giovedì 3 settembre

Vittoria (Italia, 2024)

Regia di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman Venerdì 4 settembre

Le assaggiatrici (Italia, 2025)

Regia di Silvio Soldini Sabato 5 settembre

Kung Fu Panda 2 (USA, 2011)

Regia di Jennifer Yuh Nelson Domenica 6 settembre

Alì (Ali, USA, 2001)

Regia di Michael Mann

(31 agosto 2026)

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