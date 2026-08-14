In treno con un coltello e un cofanetto pieno di gioielli d’oro: la Polizia di Stato denuncia un uomo in Stazione Centrale

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La Polizia di Stato di Bologna ha identificato e denunciato in stazione Centrale un uomo che trasportava oltre 20 gioielli d’oro presumibilmente provento di truffa, oltre a un coltello. Nello specifico, il 3 agosto scorso, una pattuglia della Polizia Ferroviaria, a seguito alla segnalazione del Capo Treno di un convoglio alta velocità, ha identificato due soggetti sprovvisti di regolare titolo di viaggio e che avevano assunto atteggiamenti sospetti nel fornire le proprie generalità.

I due, un uomo e una donna italiani, dopo essersi allontanati dal pubblico ufficiale a bordo treno, sono stati individuati dagli Agenti all’interno della hall AV della Stazione mentre tentavano la fuga.

Dagli accertamenti svolti, è emerso che le generalità fornite in precedenza al Capo Treno fossero false e inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole e di un cofanetto contenente 25 monili d’oro tra cui ciondoli, collane, bracciali, orologi e anelli, di probabile provenienza illecita. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, in attesa di ulteriori informazioni utili a ricostruirne l’origine e gli eventuali collegamenti con fatti delittuosi. L’uomo, già con precedenti per reati contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione e in materia di stupefacenti, è stato denunciato per i reati di ricettazione, porto d’armi od oggetti atti ad offendere e false dichiarazioni sull’identità personale.

(14 agosto 2026)

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