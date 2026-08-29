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Sport. Canottaggio, Luca Rambaldi e il quattro di coppia azzurro sul tetto del mondo

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23 ore fa
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“Un altro risultato straordinario, che si aggiunge ai grandi risultati in competizioni europee e mondiali centrati da atleti e atlete dell’Emilia-Romagna. E anche questa vittoria ci riempie davvero di orgoglio. Complimenti a Luca Rambaldi e a tutto l’equipaggio azzurro per questo splendido oro”, così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora allo Sport, Roberta Frisoni, commentano la vittoria del quattro di coppia maschile ai Mondiali di canottaggio.

Gli azzurri hanno chiuso la finale in 5’33″60, precedendo la Germania (5’34″46) e la Gran Bretagna (5’35″40).

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“Rambaldi, ferrarese, coi compagni centra una vittoria prestigiosa. È il segno di una terra dove vogliamo far crescere e valorizzare i talenti, ragazzi e ragazze capaci di affermarsi ai massimi livelli dello sport internazionale- continuano de Pascale e Frisoni–. Complimenti a Luca e a Luca Chiumento, Andrea Panizza e Giacomo Gentili per questo straordinario risultato e per aver portato l’Italia sul tetto del mondo. A Luca, in particolare, va l’abbraccio di tutta l’Emilia-Romagna”.

 

 

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(29 agosto 2026)

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