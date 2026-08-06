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E’ morto Francesco Guccini, il cordoglio di Matteo Lepore

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“Quel giorno è arrivato e così le nostre lacrime, le lacrime di Bologna e dell’Italia intera. Per noi sei stato un compagno di strada, una coscienza critica, una presenza, un amore, la rabbia e la rivolta, una piazza piena, sei stato il sapore della terra e delle radici, il sogno, la musica, la potenza della parola, la nostalgia, il desiderio. L’amicizia”.
Con queste parole il sindaco di Bologna Matteo Lepore esprime a tutta la famiglia di Francesco Guccini l’immenso cordoglio suo e della città di Bologna.

“Nei prossimi mesi – conclude il Sindaco – Bologna saprà ricordarlo come merita”. Nel giorno del funerale a Bologna sarà proclamato lutto cittadino.

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(6 agosto 2026)

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