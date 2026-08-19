Dal 21 agosto al 14 settembre arriva Sun Donato Festival 2026

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A cavallo tra agosto e settembre torna Sun Donato Festival, per celebrare la seconda parte dell’estate con una ricchissima programmazione che ha il suo cuore nell’offerta musicale di respiro internazionale, e che attraversa i diversi linguaggi della cultura e dello spettacolo, proponendo incontri, laboratori, conversazioni e mercatini.

Un Festival di quartiere, come è stato definito fin dalla sua prima edizione, perché riscopre l’importanza aggregativa di spazi radicati nel territorio, e parte dalla dimensione locale per celebrare in musica il piacere della festa, dell’incontro, della condivisione, della gioia dello stare insieme. Un Festival che pone particolare attenzione ad essere fruibile e accessibile, grazie al lavoro di rete con tante associazioni che prevedono servizi di accompagnamento e mediazione per le principali necessità del pubblico, anche per persone anziane.

Sun Donato è sempre a ingresso gratuito, quattro settimane di scoperta di suoni nuovi, di artisti che provengono da traiettorie geografiche inconsuete, che arrivano sino alla Siria, con la presenza il 28 agosto della star globale della world music contemporanea, Omar Soulyeman.

“Inserito nel ricco cartellone di Bologna Estate, il Sun Donato Festival ben interpreta la nostra visione di cultura diffusa, inclusiva e prossima alle persone, grazie alla gratuità dei numerosi appuntamenti in programma e all’importante lavoro sul fronte dell’accessibilità portato avanti quest’anno dagli operatori, nella direzione di un sensibile abbattimento di barriere fisiche, culturali e sensoriali: il modo migliore per vivere il piacere di stare insieme e di sentirsi parte di una comunità”, dichiara l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo.

Tanto lo spazio dedicato anche alla musica italiana, ad iniziare dai ‘maestri’ della old school dell’hip hop italiano, il collettivo Sano Business, che inaugura il Festival il 21 agosto, per continuare con il suono della festa degli Espana Circo Este (29 agosto), con la ricerca dei Sick Tamburo (30 agosto), la canzone d’autore elettronica di Lauryyn (3 settembre) e tanto altro.

E poi laboratori per avvicinarsi al mondo della rilegatura giapponese, del tango, della danza hip hop, del circo, dei graffiti, le jam session funky del lunedì e il canto corale liberatorio del karaoke.

Anche l’offerta gastronomica rispecchia lo spirito inclusivo e multiculturale che anima Sun Donato: è possibile gustare le specialità di cucine di tradizioni gastronomiche molto diverse. Per prima la cucina regionale con arrosticini e olive ascolane, e poi un ventaglio di gusti dalla cucina senegalese a quella vietnamita, passando per quella dello Sri Lanka. Non possono mancare la cucina vegana e quella mediterranea.

Sun Donato Festival è un invito a vivere il quartiere come spazio di incontro, cultura e comunità. Una rassegna gratuita, partecipata e multidisciplinare, dove la periferia si accende di musica, visioni e nuove connessioni.

Sun Donato fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. È un festival di quartiere a cura di Orchestra Senzaspine Soc Coop e Mercato Sonato; si svolge con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e con il sostegno di Nuovo Imaie. Si svolge, inoltre, con il supporto di Emil Banca e La Perla Ristorante Pizzeria.

INAUGURAZIONE: 21 agosto con SANO BUSINESS

In programma Omar Soulyeman, Espana Circo Este, Sick Tamburo, Lauryyn, Cmqmartina e tanti altri.

La Line Up musicale

Venerdì 21 agosto

Ore 21 – SANO BUSINESS (BASSI MAESTRO + CDB + DJ ZETA)

Sabato 22 agosto

Ore 21 – DEROZER + T-REX SQUAD

Domenica 23 agosto

Ore 21 – IMUM COELI

Lunedì 24 agosto

Ore 21 – FUNKY MONDAY

Martedì 25 agosto

Ore 21 – KARAOKE

Mercoledì 26 agosto

Ore 21 – VISCARDI

Giovedì 27 agosto

Ore 21 – A 2 WIROS

Venerdì 28 agosto

Ore 21 – OMAR SOULEYMAN

Sabato 29 agosto

Ore 21 – ESPAÑA CIRCO ESTE

Domenica 30 agosto

Ore 21 – SICK TAMBURO

Lunedì 31 agosto

Ore 21 – FUNKY MONDAY

Martedì 1 settembre

Ore 21 – VHS VERY HOT SOUNDTRACKS

Mercoledì 2 settembre

Ore 21 – LAURYYN + GIOIA LUCIA

Giovedì 3 settembre

Ore 21 – NUBRAS ENSEMBLE

Venerdì 4 settembre

Ore 21 – CMQMARTINA + EVA BLOO

Sabato 5 settembre

Ore 20 – NERONE + JACK THE SMOKER + TRIFLUSSO

Domenica 6 settembre

Ore 21 – TÄRA + SVEGLIAGINEVRA

Lunedì 7 settembre

Ore 21 – FUNKY MONDAY

Martedì 8 settembre

Ore 21 – KARAOKE

Mercoledì 9 settembre

Ore 21 – DADA’

Giovedì 10 settembre

21 – LOS MUCHOS GRAMOS + MOLINS

Venerdì 11 settembre

Ore 20.30 – HEMPRESS SATIVA & UNCONQUERABLE BAND + ROOTS BALERA DJ SET

Sabato 12 settembre

21.00 – CUTA + POCHE SPANNE (MATTAK + FUNKY NANO)

Domenica 13 settembre

Ore 21 – TREMULATERRA

Lunedì 14 settembre

Ore 21 – FUNKY MONDAY

Anche laboratori, performance & format

Il Sun Donato non è solo musica live: ogni settimana il festival propone format creativi e partecipativi, pensati per tutte le età:

Funky Monday (tutti i lunedì, ore 21): jam session funk con formazioni sempre nuove e improvvisazioni ad alta temperatura.

24 agosto: Piergiorgio Perrella – chitarra / Davide Passarini – Basso / Youssef Ait Bouazza – batteria

31 agosto: Aldo Betto – chitarra / Daniele Cristani – basso / Alessandro Orefice – batteria

7 settembre: Giuseppe Rocca – chitarra / Corrado Monaco – basso / Alessandro Orefice – batteria

14 settembre: Matt Pascale – chitarra / Matteo Magnaterra – Basso / Alessandro Orefice – batteria

jam session funk con formazioni sempre nuove e improvvisazioni ad alta temperatura. 24 agosto: Piergiorgio Perrella – chitarra / Davide Passarini – Basso / Youssef Ait Bouazza – batteria 31 agosto: Aldo Betto – chitarra / Daniele Cristani – basso / Alessandro Orefice – batteria 7 settembre: Giuseppe Rocca – chitarra / Corrado Monaco – basso / Alessandro Orefice – batteria 14 settembre: Matt Pascale – chitarra / Matteo Magnaterra – Basso / Alessandro Orefice – batteria Karaoke (25 agosto e 08 settembre): doppio appuntamento con il canto di quartiere, per liberare la voce e divertirsi insieme.

doppio appuntamento con il canto di quartiere, per liberare la voce e divertirsi insieme. Venerdì 21 agosto ore 18.30 – Graffiti e live painting

Tutti i lunedì e giovedì ore 18.30: DRINK & DRAW , Laboratorio artistico che unisce disegno, collage, socialità e libertà espressiva.

Con: Elena Guidolin, Alessandra Bincoletto, Ohissa crew, Mayonese G.M., Alessandro Rossi e Valeria Cavallone, Merzbau e Marta Baroni.

, Laboratorio artistico che unisce disegno, collage, socialità e libertà espressiva. Con: Elena Guidolin, Alessandra Bincoletto, Ohissa crew, Mayonese G.M., Alessandro Rossi e Valeria Cavallone, Merzbau e Marta Baroni. Tutti i giovedì ore 19: SFOGLIAMI. Angolo letterario a cura di Marco Zollo con autori e autrici ospiti.

a cura di Marco Zollo con autori e autrici ospiti. Tutti i mercoledì ore 19: LAB DI PUNTO CROCE a cura di Disappunto Croce. Zero esperienza richiesta per imparare a ricamare e portarti a casa il tuo primo quadretto a disappunto croce. Costo 10 euro / prenotazioni: ollerenshawemily@gmail.com

a cura di Disappunto Croce. Zero esperienza richiesta per imparare a ricamare e portarti a casa il tuo primo quadretto a disappunto croce. Costo 10 euro / prenotazioni: ollerenshawemily@gmail.com Venerdì 28 agosto ore 18.30 LAB CIRCO SOTTO SOPRA , uno spettacolo-laboratorio aperto a tutte le età per scoprire il mondo del circo tra giocoleria, equilibrismo, clownerie e acrobatica. Attività gratuita / prenotazioni: circosottosopra@gmail.com

, uno spettacolo-laboratorio aperto a tutte le età per scoprire il mondo del circo tra giocoleria, equilibrismo, clownerie e acrobatica. Attività gratuita / prenotazioni: circosottosopra@gmail.com Sabato e domenica ore 18.30 OPEN DAY SCUOLA DI MUSICA SENZASPINE . Per scoprire l’offerta formativa, incontrare il corpo docente e provare gli strumenti.

. Per scoprire l’offerta formativa, incontrare il corpo docente e provare gli strumenti. Mercoledì 2 e mercoledì 9 settembre ore 18.30 GIOCHI INCLUSIVI A CURA DI ACCAPARLANTE . Giochi di squadra guidati da animatori con disabilità, per vivere un’esperienza divertente che mette al centro collaborazione, creatività e inclusione.

. Giochi di squadra guidati da animatori con disabilità, per vivere un’esperienza divertente che mette al centro collaborazione, creatività e inclusione. Venerdì 4 settembre ore 18.30 LAB DI RILEGATURA GIAPPONESE a cura di Spazio 3. Scoprire la rilegatura giapponese e realizzare il proprio quaderno passo dopo passo, tra carta, filo e creatività. Un’esperienza rilassante e manuale, aperta a tutt3, anche a chi non ha mai provato. costo 20€ / prenotazioni: spazio3.bo@gmail.com

a cura di Spazio 3. Scoprire la rilegatura giapponese e realizzare il proprio quaderno passo dopo passo, tra carta, filo e creatività. Un’esperienza rilassante e manuale, aperta a tutt3, anche a chi non ha mai provato. costo 20€ / prenotazioni: spazio3.bo@gmail.com Sabato 5 settembre ore 18.30 LEZIONI APERTE DI HIP HOP E REGGAETON a cura di Flash Dance Academy. Aperte a tutte le età e a ogni livello di esperienza. h 18.30–19.10 Hip Hop / h 19.15–19.55 Reggaeton. Attività gratuita.

a cura di Flash Dance Academy. Aperte a tutte le età e a ogni livello di esperienza. h 18.30–19.10 Hip Hop / h 19.15–19.55 Reggaeton. Attività gratuita. Martedì 8 settembre ore 19 Due appuntamenti gratuiti dedicati al Tango Argentino a cura di Sguardi oltre il Tango. h 19 – 20 lezione riservata a ragazz3 con Sindrome di Down, pensata per avvicinarsi al tango in un contesto inclusivo e accogliente. h 20 – 21 lezione aperta a tutt3, anche a chi è alla prima esperienza. Non è necessario iscriversi in coppia: il partner lo troviamo noi! Attività gratuita / prenotazioni: +39 349 5217145.

a cura di Sguardi oltre il Tango. h 19 – 20 lezione riservata a ragazz3 con Sindrome di Down, pensata per avvicinarsi al tango in un contesto inclusivo e accogliente. h 20 – 21 lezione aperta a tutt3, anche a chi è alla prima esperienza. Non è necessario iscriversi in coppia: il partner lo troviamo noi! Attività gratuita / prenotazioni: +39 349 5217145. Mercoledì 9 settembre ore 20.30 PERFORMANCE TEATRALE RICAMI E RIVOLTE Compagnia LegÀmi. Una performance partecipativa che, attraverso l’arte del ricamo, invita il pubblico a riflettere sul significato della rivolta come occasione di incontro, ascolto e trasformazione condivisa.

Compagnia LegÀmi. Una performance partecipativa che, attraverso l’arte del ricamo, invita il pubblico a riflettere sul significato della rivolta come occasione di incontro, ascolto e trasformazione condivisa. Venerdì 11 settembre ore 20.30 PERFORMANCE DANZA L’AFRICA . Gruppo storico bolognese che porta in scena le danze tradizionali del Mali, accompagnate da un ensemble di percussioni dal vivo.

. Gruppo storico bolognese che porta in scena le danze tradizionali del Mali, accompagnate da un ensemble di percussioni dal vivo. Sabato 12 settembre ore 18.30 LAB LOCKING a cura di GoGo CRI. Stile di danza nato negli USA tra gli anni ’60 e ’70 sulle sonorità funk. attività gratuita / prenotazioni: +39 3484157935.

a cura di GoGo CRI. Stile di danza nato negli USA tra gli anni ’60 e ’70 sulle sonorità funk. attività gratuita / prenotazioni: +39 3484157935. GIOCHI DA TAVOLO ACCESSIBILI a cura di Corifea. Un’occasione per scoprire il gioco come strumento di inclusione tra persone cieche, ipovedenti e vedenti.

a cura di Corifea. Un’occasione per scoprire il gioco come strumento di inclusione tra persone cieche, ipovedenti e vedenti. Domenica 13 settembre ore 18.30 LAB TARANTARTE. Laboratorio di pizzica, tammurriate e danze rituali. Un viaggio nella cultura e nelle tradizioni musicali del sud Italia, per imparare a conoscerne i ritmi, le figure e il linguaggio.

Accessibilità

Il Festival Sun Donato da quest’anno è ancora più fruibile e accessibile. Grazie al partner Ingresso Libero APS che funge da promotore dell’iniziativa, molte associazioni saranno presenti in loco con attività di sensibilizzazione sul tema delle disabilità. Inoltre, contattando preventivamente l’associazione Ingresso Libero al numero 339 6312455 o via e-mail a ingressoliberoaps@gmail.com si possono richiedere servizi di accompagnamento per le principali necessità, anche per persone anziane.

Le associazioni che hanno aderito quest’anno sono: Ingresso Libero, Accaparlante, ENS,La Girobussola, UICI Bologna, Corifea, Centro Diego Fabbri, FIADDA, AIAS.

Servizi disponibili:

Ascolto assistito con sistema Bluetooth / Touch Tour / Audiodescrizione / servizio di accompagnamento da e per le fermate del bus più vicine e all’interno del festival.

Durante tutto il festival Ascolto Integrato. Tutti i concerti saranno accessibili anche tramite un sistema WiFi compatibile con impianti cocleari, realizzato in collaborazione con FIADDA.

Mappe tattili all’ingresso e all’interno del festival per orientarsi negli spazi.

Servizi di accompagnamento a cura di Senzaspine, Ingresso Libero, Corifea, La Girobussola. Dal 31 agosto è possibile richiedere un servizio di accompagnamento per raggiungere palco, bar e gastronomie, servizi igienici, fermate autobus.

Prenotazione almeno 48 ore prima: +39 339 6312455 / ingressoliberoaps@gmail.com

Appuntamenti accessibili

29 agosto

Audiodescrizione del concerto degli España Circo Este a cura del Centro Diego Fabbri

2 e 9 settembre – ore 18.30

Laboratorio ludico-ricreativo sul tema della disabilità a cura di Accaparlante e Progetto Calamaio

12 settembre – ore 18.30

Giochi da tavolo accessibili. Un’occasione per incontrarsi e scoprire come il gioco possa diventare uno strumento di inclusione tra persone cieche, ipovedenti e vedenti.

A cura di Corifea.

(19 agosto 2026)

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