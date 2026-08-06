Ferrara. Investimento di 75mila euro per una Polizia Locale più efficiente e preparata

Testo: A- Reset A+

Innovazione tecnologica e aumento della dotazione strumentale, al fine di una presenza sempre maggiore sul territorio. Il Corpo di Polizia Locale Terre Estensi compie un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento e implementazione della propria strumentazione, grazie a un investimento complessivo di circa 75mila euro, di cui 55mila euro intercettati dal Comune di Ferrara nell’ambito di uno specifico bando regionale destinato ai servizi di Polizia Locale. La restante quota è stata finanziata dall’Amministrazione comunale con risorse proprie. Con queste risorse, il Corpo di Polizia Locale Terre Estensi potenzierà la propria dotazione tecnologica con nuovi strumenti destinati ai controlli di polizia stradale, al rilievo dei sinistri, al contrasto dei documenti falsi e all’impiego dei droni per la sicurezza pubblica, ambito per il quale è stato costituito un vero e proprio nucleo di piloti, affiancando agli investimenti anche la formazione specialistica del personale.

Lo scrive la newsletter del Comune di Ferrara CronacaComune.

“Ogni investimento per la Polizia Locale è un investimento per la sicurezza dei cittadini – dichiara l’assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti -. Grazie a queste risorse, e anche grazie alla capacità di intercettare finanziamenti dalla Regione Emilia-Romagna, abbiamo potuto dotare il corpo di strumenti tecnologicamente avanzati che consentiranno di rendere più efficaci i controlli, migliorare la prevenzione degli incidenti stradali e rafforzare la capacità di intervento anche in situazioni complesse. Un investimento che valorizza anche la professionalità degli operatori attraverso una formazione continua e che conferma la volontà dell’Amministrazione di sostenere un modello di Polizia Locale sempre più preparato e vicino al territorio”.

Nello specifico, il focus si è concentrato sul contrasto della guida sotto l’effetto di alcolici e/o sostanze stupefacenti, oltre che sul controllo dei tempi di guida e di riposo dei mezzi pesanti, nell’ambito di una complessiva attività di prevenzione dell’incidentalità stradale. Nel dettaglio sono stati acquistati un etilometro, un kit pre-test per la verifica delle sostanze stupefacenti e un sistema di controllo dei cronotachigrafi digitali, a cui si aggiungono due sistemi per il rilievo topografico digitale dei sinistri stradali, finalizzati a ottimizzare il servizio, e uno strumento di verifica dei falsi documentali, necessario per individuare su strada documenti di guida o di identità falsi o alterati.

Per quanto riguarda invece l’estensione delle capacità operative, il Corpo ha scelto di introdurre l’utilizzo degli APR – aeromobili a pilotaggio remoto, meglio noti come droni – che trovano applicazione nel monitoraggio di aree non coperte da videosorveglianza e non fisicamente raggiungibili dagli operatori, oltre che nel coordinamento delle operazioni in caso di calamità o in occasione di grandi eventi, come concerti o manifestazioni. È stato acquistato un drone di ultima generazione, progettato specificamente per la sicurezza pubblica e la ricerca e soccorso, dotato di termocamera a infrarossi, sistemi di intelligenza artificiale e software per il rilievo dei sinistri stradali. È stato inoltre creato uno specifico nucleo di piloti drone, formato da operatori del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi appositamente selezionati e abilitati a norma di legge.

Infine, è stato possibile organizzare un corso di aggiornamento in materia di tecniche operative di polizia stradale, avvalendosi degli istruttori qualificati della Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena.

(6 agosto 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







