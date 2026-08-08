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In A13 con quasi 50 chili di marijuana: arrestato corriere della droga

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Lo Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un 58enne italiano trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Il fatto risale ai giorni scorsi quando, lungo l’autostrada a A13, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Altedo, all’altezza dell’omonimo casello, ha intimato l’alt all’uomo alla guida di un SUV grigio. Visto il nervosismo del conducente, i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli nelle banche dati e nel veicolo, individuando subito la causa di tanta agitazione: l’uomo aveva sul sedile posteriore un borsone contenente 4 buste di plastica di grandi dimensioni, contenenti in totale 38 involucri sottovuoto di stupefacente del tipo marijuana, come confermato dagli esami di laboratorio, per un peso complessivo di oltre 47 chili.

La sostanza, che una volta immessa sulle piazze di spaccio avrebbe fruttato svariate decine di migliaia di euro, è stata sequestrata ed il corriere 58enne, al termine degli atti di rito, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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