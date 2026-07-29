Lavoro. Crisi Coperion (Fe), convocato per lunedì 3 agosto il tavolo regionale

La Regione ha convocato lunedì 3 agosto il tavolo di salvaguardia per Coperion spa, l’azienda del Ferrarese specializzata, in particolare, nel settore delle miscelazioni delle materie plastiche. Tavolo che si terrà nella sede di viale Aldo Moro alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia.

Coperion ha avviato la procedura di licenziamento collettivo, prospettando la cessazione delle attività dello stabilimento di Ferrara, con un impatto occupazionale di circa 80 lavoratrici e lavoratori nella sede di via Erasmo da Rotterdam.

“Non è accettabile- afferma Paglia– che nella Regione che ha appena presentato il Patto per il Lavoro, il Clima e l’Economia sociale si possa chiudere da un giorno all’altro un’azienda importante che da sempre collabora con ottimi risultati al positivo andamento del Gruppo di riferimento. Alle non ragioni della finanza il nostro territorio ha il dovere di opporre la volontà di difendere un modello di impresa fatto di responsabilità sociale, qualità del lavoro e radicamento nella comunità. Lo faremo insieme a tutte le lavoratrici e lavoratori, ai sindacati, alle istituzioni locali e al Governo nazionale, che siamo certi troveremo uniti sullo stesso obiettivo: garantire un futuro al sito di Ferrara”.

“Le notizie e le informazioni fin qui raccolte- spiega l’assessore– non possono lasciarci in alcun modo soddisfatti, ma invece determinati a mettere in campo ogni strumento per individuare una prospettiva diversa da quella proposta dal fondo Lone Star, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché della capacità produttiva del nostro territorio”.

L’azienda Coperion

Fa parte di un gruppo multinazionale con oltre 50 sedi in tutto il mondo, di cui 2 in Italia: Ferrara (sede principale italiana) e Milano. La casa madre e quartier generale globale si trova a Stoccarda, in Germania. È un punto di riferimento nel settore delle miscelazioni delle materie plastiche e dell’estrusione, sistemi di misurazione e impianti per materiali sfusi, utilizzati nelle industrie plastiche, chimiche, farmaceutiche, alimentari e minerali.

(29 luglio 2026)

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