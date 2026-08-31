Furto di una bicicletta nella stazione di Imola: due minori denunciati

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Nella notte tra il 18 e il 19 agosto, nella città di Imola, la Polizia di Stato deferiva in stato di libertà due minori per il reato di furto aggravato. Il personale di vigilanza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola, intorno alle ore 01:15, controllando le telecamere cittadine, notava due giovani intenti a forzare una bicicletta parcheggiata nelle rastrelliere di Piazzale Marabini, in un’area vicina alla stazione ferroviaria. L’operatore della Polizia di Stato addetto alla vigilanza e al controllo delle locali telecamere, resosi conto di quanto stava accadendo, notiziava immediatamente la Sala Operativa che inviava una volante sul posto.

Nel frattempo, i soggetti, dopo aver spezzato la catena di sicurezza, si allontanavano dirigendosi all’interno della stazione.

Grazie all’attento monitoraggio delle telecamere, alla pronta segnalazione e al costante coordinamento radio tra gli agenti addetti alla vigilanza e la volante, gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola giungevano sul posto indicato e trovavano i sospettati sulla banchina del primo binario mentre erano ancora in possesso della bicicletta. Al momento del controllo, i ragazzi non erano in grado di giustificarne il possesso. I soggetti risultavano essere entrambi di Imola e di età compresa tra i 16 e i 17 anni.

Dopo i vari controlli che permettevano agli agenti di ricostruire la dinamica dei fatti, gli operatori procedevano al sequestro della bicicletta. I due minori sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e venivano riaffidati ai propri familiari. Per il più giovane dei due, inoltre, il Questore di Bologna disponeva la misura di prevenzione del DACUR .

(31 agosto 2026)

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