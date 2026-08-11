La Polizia di Stato di Bologna arresta un uomo per tentata rapina impropria e furti all’interno di un campeggio

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La Polizia di Stato di Bologna, nella giornata di lunedì 10 agosto, ha tratto in arresto un uomo italiano di 41 anni, in flagranza di reato per tentata rapina impropria. Nello specifico gli Agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni giunte alla centrale operativa riguardanti diversi furti e tentati furti avvenuti all’interno di un campeggio cittadino. Vistosi scoperto mentre si aggirava con fare sospetto, l’uomo ha tentato la fuga, ingaggiando una violenta colluttazione con un passante e un dipendente del campeggio per sottrarsi al controllo.

Il soggetto è stato infine bloccato dagli Agenti, grazie anche all’ausilio del proprietario di un’abitazione privata all’interno della quale l’uomo aveva fatto ingresso nel tentativo di nascondersi.

A seguito di controlli è stata rinvenuta una consistente refurtiva, composta da passaporti, documenti di guida, dispositivi elettronici e denaro contante, che era stata occultata dall’uomo presso alcuni bungalow del campeggio. Il materiale recuperato è stato restituito ai legittimi proprietari, turisti di nazionalità olandese, danese e francese. Addosso al soggetto veniva inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro un coltellino svizzero.

Oltre all’arresto per tentata rapina impropria, il soggetto è stato deferito in stato di libertà per gli altri ai numerosi episodi di furto, violazione di domicilio accertati e per il possesso di armi. Il soggetto è in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna presso il Tribunale di Bologna.

(11 agosto 2026)

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