Bologna, un 43enne ammanettato muore durante un intervento di polizia al Pilastro

Un uomo di 43 anni è morto, per cause in corso di accertamento, mentre ammanettato era bloccato dalla polizia. I fatti sotto gli occhi degli operatori del 118. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo aveva dato in escandescenze nello spazio dei garage e il 113 era stato allertato dal alcuni residenti. Durante il controllo di Polizia, con gli agenti arrivati contemporaneamente al 118 l’uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia e gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all’uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Subito dopo l’uomo avrebbe accusato un malore ed è morto.

Sul fatto sono prontamente intervenuti il Sindaco Lepore e il presidente della Regione Emilia-Romagna De Pascale: “Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto oggi al Pilastro. Esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari della persona deceduta e a tutta la comunità del quartiere, che sta vivendo ore di grande dolore e tensione. È fondamentale che venga fatta piena luce sui fatti. Confidiamo nel lavoro delle istituzioni competenti affinché ogni circostanza venga accertata con la massima rapidità, rigore e trasparenza”.

L’uomo, come si sente con chiarezza nel video raccapricciante pubblicato da Repubblica, grida “aiuto” mentre la Polizia continua nella sua azione. E’ morto così Abderrahim Fakir, durante un intervento di polizia al rione Pilastro a Bologna, nell’area condominiale di via Svevo dove abitava. Il video di cui pubblichiamo uno screenshot è stato girato da una finestra del palazzo, forse da un inquilino. Come vedrete (il video è agghiacciante, decidete voi se vederlo o no) l’uomo è steso a terra con la faccia contro l’asfalto, bloccato da due agenti e da una terza persona. Urla per il dolore e chiede aiuto. Un paio di minuti dopo l’uomo l’uomo smette di gridare e di lamentarsi, gli agenti procedono legandogli i piedi, ma il 43enne non si muove più. I sanitari del 118 ruotano il suo corpo, ma l’uomo è ormai morto. I poliziotti sembrano allontanarsi uno dopo l’altro, comunque escono dal campo di ripresa dell’immagine. Che paese stiamo diventando, è difficile dirlo senza cadere nell’emotività.

(19 luglio 2026)

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