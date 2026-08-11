Controlli della Polizia di Stato di Bologna, tre persone deferite per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere

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Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, gli Agenti della Polizia di Stato, hanno effettuato, nel corso di diversi servizi svolti nei giorni scorsi dagli equipaggi del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola una serie di controlli che hanno portato al deferimento in stato di libertà di tre persone per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 110/1975.

Nel primo intervento, effettuato durante un controllo su un’autovettura con tre occupanti, gli Operatori hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare dopo aver rilevato un comportamento particolarmente nervoso degli stessi. Nel corso dell’attività è stato rinvenuto, nella disponibilità di un passeggero, cittadino italiano classe 1981, un cutter con lama estraibile della lunghezza di circa 11 centimetri. Non essendo stata fornita una valida giustificazione circa il porto dell’oggetto, lo stesso è stato sequestrato e il soggetto deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

In un secondo episodio, durante il controllo di un’autovettura con cinque persone a bordo, gli Operatori hanno rinvenuto, occultati all’interno di un marsupio nascosto sotto il sedile del conducente, due coltelli a serramanico. Il conducente, un diciottenne, ha dichiarato di detenere le armi per autodifesa, motivazione ritenuta non idonea a giustificarne il porto. I coltelli sono stati sequestrati e il giovane è stato deferito in stato di libertà. Gli altri occupanti del veicolo, compresi due minorenni, sono stati identificati e perquisiti senza che emergessero ulteriori responsabilità penali.

Nel terzo intervento, effettuato nei pressi di un esercizio commerciale cittadino, gli Agenti hanno controllato due giovani che, alla vista della pattuglia, avevano assunto un atteggiamento sospetto. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire, nella disponibilità di un minore, un coltello a serramanico del quale non è stata fornita alcuna valida giustificazione circa il possesso. Il coltello è stato sequestrato e il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i Minorenni. Nel corso dello stesso controllo, l’altro giovane è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990, con conseguente sequestro della sostanza.

(11 agosto 2026)

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