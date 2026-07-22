SuperEnalotto, l’Emilia-Romagna centra due “5” per oltre 93mila euro

Il SuperEnalotto premia ancora una volta l’Emilia-Romagna. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 21 luglio 2026, in regione sono stati centrati due “5” da 46.883,73 euro ciascuno, per un valore complessivo che supera i 93mila euro. Un premio è andato a Piacenza, presso il punto vendita di Domenico Aloise all’interno del Centro Commerciale “Galassia” in Via Gorgni, 20. L’altra vincita è stata realizzata a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, presso la “Tabaccheria Jussi” di William Bonora in Via C. Jussi, 28.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 23 luglio, sale a 197,9 milioni di euro.

(22 luglio 2026)

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