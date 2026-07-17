Maltempo. A Bologna riaperti 231 parchi e giardini, prorogato fino a lunedì 20 il divieto di accesso nei 154 dove le verifiche sono ancora in corso

Nel pomeriggio del 17 luglio il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito per fare il punto sulle operazioni in corso per ripristinare i danni del maltempo che ha colpito la città mercoledì 15 luglio. Su 385 parchi e giardini sono 231 quelli attualmente riaperti e fruibili, mentre in 154 le verifiche sono ancora in corso. È quindi prorogato fino alle 17 di lunedì 20 luglio, il divieto di permanere in queste 154 aree verdi, parchi e giardini, cittadini e collinari (in allegato l’elenco completo), fino al termine delle operazioni di verifica della stabilità delle alberature. Sono vietate anche le attività sportive all’aperto nelle zone in cui sono presenti alberature. Anche nei 231 parchi e giardini riaperti si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature e di evitare le zone transennate. Completata anche la messa in sicurezza dei giardini scolastici e Centri estivi e delle Case di Quartiere (tranne Ca’ Solare dove l’intervento è in corso in queste ore).

i va invece verso il ripristino completo di semafori e impianti di illuminazione.

I 30 semafori andati fuori uso durante il temporale sono stati tutti ripristinati così come gli impianti della pubblica illuminazione, tranne quello in via delle Rose, dove l’intervento è ancora in corso.

(17 luglio 2026)

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