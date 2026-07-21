Diventare obbiettivo di pochi teppisti che vanificano un’iniziativa pacifica

Bologna ha vissuto un’altra serata complicata. Accolto l’appello di Matteo Lepore ad incontrarsi per un presidio in piazza Nettuno per ricordare Fakir, morto durante un controllo di polizia del quale è rimasto a memoria soltanto un video agghiacciante, invito accolto da migliaia di cittadine e cittadini riunitisi pacificamente. Poi succede quello che succede sempre: pochi teppisti, perché questo sono, non importa chi li mandi, perché siano lì, né il colore politico che professano, scatenano il caos. Fino a quel momento migliaia di persone, inclusi familiari e membri della comunità islamica, si sono radunate in Piazza del Nettuno pacificamente, nel rispetto degli obbiettivi della manifestazione: ricordare Fakir e chiedere giustizia. La nipote della vittima, Yossra Fakir, aveva letto una lettera chiedendo verità, giustizia e rispetto, prendendo le distanze dall’odio e dalla violenza. Ma a qualcuno l’odio e la violenza piacciono. Perché di lì a poco i soliti teppisti, sempre i soliti, scatenano disordini, attaccano gli agenti, spaccano vetrine, bruciano un’automobile del Comune di Bologna e trasformano in guerriglia (e la chiamano pace) una manifestazione pacifica con migliaia di persone pacifiche che vogliono pace e giustizia. Ci sono feriti, tra i manifestanti e tra gli agenti. Diversi feriti.

E naturalmente, perché il coglionismo è al potere, la colpa è del Sindaco Lepore che ha convocato il presidio pacifico che doveva essere un momento di raccoglimento e ricordo senza pensare ai teppisti che potevano arrivare e rovinare tutto al grido di aboliamo la violenza scatenando la violenza – sessanta feriti tra agenti e gente comune.

Magari fosse così facile. Anche noi ci chiediamo se valga la pena diventare obbiettivo di pochi delinquenti che vanificano un’iniziativa pacifica, e quindi diventare obbiettivo di chi contesta qualsiasi iniziativa a causa di questi. Verrebbe da dire che sì, vale sempre la pena compiere azioni verso la pace e i teppisti pagheranno. Ma sono tempo così confusi, e la confusione regna sovrana ovunque, persino in chi dovrebbe garantire ordine e giustizia, che nemmeno si riesce a dire basta con convinzione a tafferugli fascisti che limitano la libertà delle persone che la pace la vogliono sul serio prendendosela con il Sindaco.

Ha sbagliato Lepore a convocare il presidio ritenendo forse ingenuamente che tutto sarebbe andato liscio? E’ possibile. Ma non è stato lui a lanciare pietre e oggetti contro la Polizia. Non è stato lui a dare fuoco a un’auto del Comune. Si guarda sempre da un’altra parte individuando il colpevole dove non c’è. E’ un bruttissimo clima, pericolosissimo. Da qualsiasi punto di vista lo si osservi.

(21 luglio 2026)

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