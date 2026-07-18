Bologna. Raccolta firme di FdI contro “bus gratis a migranti”, ma non c’è nessuna gratuità per i migranti che si servono del bus

“Sono giorni che la destra mente raccontando che a Bologna il Comune regala l’abbonamento gratuito all’autobus ai migranti invece che agli italiani”, esordisce così l’assessora Madrid dopo la raccolta di firme di Fdi contro una misura spacciata per gratuità ai migranti che semplicemente non esiste.

“E’ una falsità e ancora di più una mossa per coprire il fallimento del governo sull’immigrazione e i trasporti pubblici” – continua l’assessora Madrid – , “tagliano e scaricano sui Comuni. Grazie al Comune di Bologna i residenti con un reddito isee sotto i 35 mila euro hanno agevolazioni importanti così come gli over 70 e infatti gli abbonamenti sono saliti di 12 mila unità in un solo anno. E tutti gli studenti e studentesse bolognesi viaggiano gratuitamente sul bus”.

La dichiarazione per smontare la narrazione di FdI ad uso tensione sociale, secondo la quale il partito starebbe raccogliendo firme con i “bus gratis ai migranti” questione che non esiste allo stato attuale e che non esisterà in futuro.

(18 luglio 2026)

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