Allerta caldo, attivato il Centro Operativo Comunale. Scuole, anziani, eventi, rifugi climatici. Le azioni del Comune

Visto il perdurare del disagio bioclimatico dovuto alle alte temperature che nei prossimi giorni saliranno ulteriormente, il Comune ha attivato oggi il Centro Operativo Comunale (COC) fino a cessata allerta. Il Sindaco firmerà inoltre un’ordinanza valida dal 26 al 30 giugno, in cui ordina, in vista degli importanti eventi in programma in questi giorni, a tutti i gestori di eventi e concerti di rendere agevole l’utilizzo di punti di fornitura acqua, se presenti nelle aree assegnate, e di consentire, ove non confligga con motivi di ordine pubblico, l’ingresso dall’esterno di bottiglie d’acqua e borracce nelle aree delle manifestazioni. Il Comune ha chiesto inoltre a Hera di mettere a disposizione un’autobotte per la distribuzione dell’acqua potabile, in occasione di particolari eventi, come i due concerti allo Stadio Dall’Ara di sabato e domenica.

Durante la riunione del COC, coordinata dal sindaco Matteo Lepore, si è fatto inoltre il punto sulle misure già attivate dal Comune e si è deciso di rinforzarle ulteriormente. Seguono le comunicazioni inviate dal Comune via nota stampa.

Ai rifugi climatici si aggiungono altre biblioteche

Il Comune di Bologna, per incrementare il numero di luoghi dove trovare sollievo durante le ore più calde della giornata, mette a disposizione, oltre alla rete dei rifugi climatici gratuiti e accessibili già attivi, anche le biblioteche diffuse sul territorio in cui poter fare una sosta per trovare ristoro, che saranno disponibili negli orari di apertura. Nel dettaglio: Biblioteca Borgo Panigale Miriam Ridolfi, Biblioteca Corticella Luigi Fabbri, Biblioteca Casa di Khaoula, Biblioteca Luigi Spina Casa Gialla, Biblioteca Natalia Ginzburg, Biblioteca Jorge Luis Borges, Biblioteca Scandellara Mirella Bartolotti, Tassinari Clò Villa Spada, Biblioteca Istituto Storico Parri.

Questo l’elenco dei rifugi climatici attivi (qui la mappa https://sitmappe.comune.bologna.it/RifugiClimatici/): Biblioteca Salaborsa, Biblioteca dell’Archiginnasio, Casa di Quartiere Il Parco, Casa di Quartiere Santa Viola, MAMbo, Museo della Musica, Giardini Margherita, Giardino Pier Paolo Pasolini, Parco dei Cedri, Parco dei Giardini – Cà Bura, Parco 11 Settembre/Giardino Klemlen, Parco della Montagnola, Piazza Lucio Dalla, Velostazione-Ex Dynamo e Palazzo Pepoli, Casa di Quartiere Lunetta Gamberini, Casa di Quartiere Katia Bertasi, Casa di Quartiere Centro Sociale Montanari, Casa di Quartiere Fondo Comini, Giardino Renato Bentivogli, Giardino Padre Caroli, Giardino Piazza Giovanni XXIII, Giardino Lavinia Fontana.

Nidi e scuole d’infanzia

Dopo la consegna nei giorni scorsi di 42 condizionatori mobili a nidi e scuole per l’infanzia tra oggi e domani ne vengono installati ulteriori 30. Se ne stanno inoltre reperendo altri grazie anche allo spostamento di dispositivi da altre sedi comunali.

Inoltre dal 1 luglio è stata data indicazione ai nidi di utilizzare anche gli spazi climatizzati delle scuole dell’infanzia adiacenti, quindi per i 48 nidi la situazione è destinata a migliorare decisamente da tale data.

Anziani e persone fragili

Si ricorda che dal 15 giugno è in funzione il piano comunale per la prevenzione e il contrasto degli effetti delle ondate di calore, che prevede servizi di supporto e prevenzione rivolti in particolare alle persone anziane e più fragili:

assistenza domiciliare con monitoraggio e tutela;

supporto infermieristico telefonico;

accompagnamento a visite mediche e per il disbrigo di pratiche;

consegna di spesa e farmaci a domicilio.

Durante questi giorni di allerta, i volontari della Protezione Civile affiancheranno gli addetti ai servizi socio-assistenziali e garantendo il presidio territoriale.

A supporto di queste attività, dall’1 giugno è attivo su tutto il territorio dell’Azienda USL di Bologna il Numero Verde gratuito 800 562 110, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, che offre informazioni, consigli utili e orientamento sulle misure di prevenzione da adottare durante le ondate di calore e sulle forme di sostegno attivate dalla rete dei servizi pubblici e del volontariato.

Anche quest’anno circa 2.100 cittadini over 65 in condizione di fragilità sanitaria individuati dall’Azienda USL di Bologna hanno ricevuto dal Comune una lettera informativa sul progetto, con il Numero Verde e indicazioni utili per affrontare in sicurezza le giornate più calde.

All’interno del sistema di protezione delle persone anziane e fragili si inserisce anche il Piano MAIS (Monitoraggio Anziani in Solitudine), che prevede un monitoraggio telefonico periodico intensivo rivolto a persone over 75 in situazione di grave complessità socio-sanitaria.

Sono inoltre disponibili posti letto aggiuntivi nei centri di accoglienza per le persone senza dimora e verranno incrementate le uscite del Servizio Instrada per agganciare le persone più fragili in città.

Le precauzioni suggerite dall’Ausl

Si ricordano infine le precauzioni e le indicazioni in caso di difficoltà, suggerite dall’Azienda Usl:

bere molto e spesso anche quando non si ha sete, salvo diverso parere del medico, evitando bibite gassate o contenenti zuccheri e astenendosi, in generale, da bevande ghiacciate o fredde;

evitare alcol e caffeina;

fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea;

utilizzare climatizzatori regolando la temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di 6/7 gradi rispetto alla temperatura esterna;

se si usano ventilatori per far circolare l’aria, non rivolgerli direttamente sul corpo

evitare di uscire nelle ore più calde della giornata;

prestare attenzione a chi ha difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello spazio, alle persone non autosufficienti, agli anziani che vivono da soli.

(25 giugno 2026)

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