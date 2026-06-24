Inaugurato il nuovo Posto di Polizia nel quartiere Bolognina alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Vice Capo della Polizia Prefetto Raffaele Grassi

Il nuovo presidio di Polizia, nel quartiere Bolognina, a Bologna, è stato inaugurato il 24 giugno alle 11, alla presenza del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Vice Capo della Polizia, Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Raffaele Grassi, in rappresentanza del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. La cerimonia si è aperta con i saluti del Questore di Bologna Gaetano Bonaccorso ed è proseguita con l’intervento del Sindaco di Bologna, Matteo Lepore e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il Direttore dell’Istituto Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna Don Giovanni Sala e il Parroco Don Piergiorgio Placci hanno benedetto la nuova struttura della Polizia di Stato. Il presidio, in Via di Vincenzo, rappresenta un importante punto di riferimento per la sicurezza del territorio e per il rafforzamento della presenza della Polizia di Stato in un’area che, per le sue caratteristiche e complessità, richiede costante attenzione.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato: “L’inaugurazione di un Posto di Polizia alla Bolognina, dove già operano 16 agenti, testimonia ancora una volta l’impegno per questo territorio. Dal 2025 ad oggi sono stati assegnati all’area di Bologna 796 operatori delle Forze dell’ordine, di cui 260 solo in quest’anno, con un saldo netto positivo del turn over di 117 unità. E questo nuovo Posto di Polizia, dopo il presidio inaugurato pochi mesi fa al Pilastro, è la riprova che l’attenzione per garantire la vivibilità dei quartieri e la legalità è sempre massima. Ringrazio il Comune, che si è fatto carico dei lavori di ristrutturazione dei locali per renderli idonei al loro utilizzo concedendoli gratuitamente alla Polizia di Stato, e le donne e gli uomini che lavorano qui. Siete voi, con la vostra professionalità, il vostro senso del dovere e la vostra dedizione quotidiana, a dare valore e significato a queste mura”.

Il Questore di Bologna Gaetano Bonaccorso, nel suo intervento, ha affermato: “Il nuovo Presidio di Polizia, operativo da pochi giorni, è destinato ad ospitare donne e uomini cui è stato affidato il compito di accentuare operatività e prevenzione nel Quartiere Bolognina, in virtù di una specifica implementazione di organico intervenuta già ad inizio anno. Oggi inauguriamo una struttura che conferisce “forma” ad un “contenuto” già presente da diversi mesi, valorizzando così il lavoro già svolto e creando le condizioni per conseguire risultati ancora più rilevanti nel prossimo futuro”.

(24 giugno 2026)

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