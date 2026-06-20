La Polizia di Stato di Bologna controlla 75 persone: arresti, denunce ed un’espulsione

La Polizia di Stato di Bologna, nella sola giornata di ieri, all’esito di un’intensa attività di controllo straordinario del territorio, ha complessivamente controllato 75 soggetti, di cui 37 gravati da precedenti penali, nonché tratto in arresto un cittadino straniero per spaccio e denunciato altri 4 soggetti. Tra questi, un tunisino irregolare verrà rimpatriato coattivamente con accompagnamento alla frontiera aerea.

Un bilancio estremamente positivo, ottenuto grazie ad un servizio straordinario posto in essere dal personale del Commissariato Due Torri San Francesco nell’arco pomeridiano, a cui si è aggiunto lo svolgimento di un servizio straordinario interforze, cd. alto impatto, sulla sera, in questo caso in attuazione di quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le attività si sono focalizzate principalmente sulle vie della zona universitaria e del centro, tra cui via Irnerio, via Mascarella e Parco della Montagnola.

Nel corso del pomeriggio, il servizio effettuato dal Commissariato Due Torri e dal Reparto Prevenzione Crimine ha condotto all’individuazione di un cittadino tunisino, classe 2007, con precedenti per reati contro il patrimonio e irregolare sul territorio nazionale in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione, pertanto lasciato a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’allontanamento dal territorio nazionale.

Un altro cittadino tunisino, classe 1993, è stato, invece, arrestato per detenzione ai fini di spaccio in quanto trovato all’interno del Parco della Montagnola in possesso di circa 50 grammi di hashish e circa 3 grammi di cocaina suddivisa in 7 involucri di piccole dimensioni. Quest’ultimo, gravato da un Avviso Orale emesso dal Questore di Bologna e con numerosi precedenti specifici, è stato più volte “beccato” dalle Forze dell’ordine in zona Parco della Montagnola e Autostazione. Lo stesso verrà giudicato con rito direttissimo nella giornata odierna.

Nel corso del servizio serale interforze, un cittadino gambiano pluripregiudicato, classe 1997, è stato denunciato, dopo essere stato controllato in Piazza Verdi e trovato in possesso di 15 grammi di hashish e di un taglierino. Successivamente è stato individuato un cittadino straniero irregolare, di origine tunisina classe 1993, fermato tra Via Irenio e Via Mascarella che ha provato a fornire false generalità e che grazie all’intervento delle Forze dell’ordine verrà rimpatriato con accompagnamento alla frontiera aerea. Un bilancio di una sola giornata che conferma l’importanza dei controlli straordinari sul territorio e della presenza costante delle forze dell’ordine. Un impegno che proseguirà senza sosta, nel segno della prevenzione, della legalità e della vicinanza alla comunità.

(20 giugno 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







