In Montagnola apre Kinder Café, primo bar di Bologna a misura di bambine e bambini

Lunedì 22 giugno a partire dalle ore 16.30, sarà ianugurato il nuovo Kinder Café, all’interno di Filla, lo spazio civico multifunzionale inserito nel cuore del parco della Montagnola voluto dal Comune di Bologna e in uso alla Fondazione IU Rusconi Ghigi. Il nuovo Kinder Café, il primo bar di Bologna a misura di bambine e bambini, nasce come uno spazio educativo, ludico e inclusivo, pensato per valorizzare la relazione tra natura, gioco e comunità, e offrire un ambiente accogliente in cui trascorrere il tempo libero attraverso esperienze di scoperta, socialità e apprendimento.

All’inaugurazione, lunedì 22 giugno alle 16.30, interverranno: la vicesindaca Emily Marion Clancy e l’assessore alla Scuola Daniele Ara; Veronica Ceruti, direttrice Dipartimento educazione, istruzione e nuove generazioni; Marco Pignatiello, Arci Bologna; Teresa Guerra, Fondazione IU Rusconi Ghigi; Alice Arbola, Cinnica,

Subito dopo, all’interno e negli spazi circostanti il Kinder Café, inizieranno diverse attività e laboratori per bambini e bambine: un laboratorio di narrazione teatrale con il Kamishibai a cura di Saveria Project; un laboratorio di propedeutica musicale a cura di Orchestra Senzaspine; giochi di esplorazione e piccole scoperte d’acqua a cura di Arci Bologna; un laboratorio ludico creativo a cura di Circo Sotto Sopra; giochi con le corde tra gli alberi a cura di Fondazione IU Rusconi Ghigi, una lettura a cura di poetessa Beatrice Zerbini – una, nessuna centomila. Nel corso di tutto il pomeriggio sarà allestita l’area di gioco libero con parete di arrampicata, area lettura e giochi sensoriali.

Un Kinder Café in Montagnola

Il progetto Kinder Café in Montagnola nasce con l’obiettivo di creare, all’interno del parco della Montagnola, uno spazio dedicato alla prima infanzia (0-6 anni) e alle famiglie, nel quale promuovere educazione, cultura, benessere comunitario e partecipazione civica.

Il Kinder Café vuole essere un luogo pensato per bambine e bambini, nel quale socialità, gioco ed educazione ambientale si intrecciano nella quotidianità, favorendo relazioni positive tra persone, famiglie, comunità e spazio pubblico, e contribuendo al rafforzamento del senso di appartenenza e della fruizione inclusiva del parco.

L’intervento ha visto il restyling degli spazi interni ed esterni, con arredi, giochi e attrezzature certificati e a misura di bambine e bambini e la creazione di un palinsesto di attività dedicate alle famiglie.

L’allestimento e il completamento del Kinder Café sono il risultato di un percorso di co-progettazione coordinato da Comune di Bologna e Fondazione IU Rusconi Ghigi che ha coinvolto team pedagogici, educatori, educatrici e le realtà del territorio, in sinergia con la Consulta Cinnica, con l’obiettivo di costruire una rete sociale solida e inclusiva.

Il progetto, che ha previsto la progettazione e l’allestimento degli spazi, è stato realizzato dall’architetto Fabio Fornasari, mentre gli arredi, costruiti appositamente, sono stati realizzati da Maurizi Arredamenti.

L’ambiente è stato arredato con soluzioni a misura di bambine e bambini, include un’area dedicata al gioco libero, uno spazio per letture e piccoli laboratori e una zona conviviale per genitori e accompagnatori. Il portico esterno costituirà una naturale estensione delle attività, trasformandosi in uno spazio sicuro per il gioco all’aperto e per momenti di esplorazione e scoperta dell’ambiente urbano.

Tra gli elementi più significativi di questo nuovo spazio ci sono una pedana per l’esplorazione orizzontale e una parete per l’esplorazione verticale. Non si tratta di giochi nel senso tradizionale del termine, ma di dispositivi che invitano i bambini e le bambine a scoprire il mondo attraverso il corpo.

Sulla pedana si incontrano materiali, oggetti, forme e relazioni da osservare, toccare e trasformare. La parete, invece, accompagna nella scoperta della verticalità, offrendo appoggi, aperture e possibilità di movimento che permettono di cambiare punto di vista e sperimentare nuove relazioni con lo spazio.

Insieme, questi due elementi costruiscono un paesaggio esplorativo in cui non esiste un percorso obbligato: chi esplora è libero di seguire la propria curiosità, sviluppando autonomia, consapevolezza corporea e capacità di osservazione. Un ambiente che riconosce il movimento come una delle forme fondamentali attraverso cui si costruiscono conoscenza, relazione e crescita.

Il Kinder Café sarà gestito da Arci Bologna, Frida nel parco, #FreeMontagnola e Officine Solidali Bologna, realtà selezionate tramite avviso pubblico della Fondazione IU Rusconi Ghigi. La programmazione culturale e ricreativa del Kinder Café si inserisce in piena continuità con l’attività di KiBō, il Caffè di Filla, il punto di ristoro già attivo nel parco e diventato un punto di riferimento per la comunità. È proprio all’interno di questo spazio accogliente e versatile che prende vita il nuovo progetto dedicato all’infanzia.

La programmazione settimanale prevede momenti stabili di incontro e partecipazione per le famiglie. Lo spazio ospiterà momenti pomeridiani in cui sarà possibile condividere una merenda sana e stagionale accompagnata da attività leggere e informali: letture animate, piccoli laboratori creativi, giochi sensoriali e momenti di gioco libero. Questi appuntamenti rappresentano occasioni quotidiane di socialità e incontro tra bambini, genitori e caregiver.

All’interno di questi momenti verranno inoltre proposti spazi di confronto e accompagnamento dedicati ai genitori, attraverso brevi incontri tematici, momenti di scambio tra famiglie e attività guidate da educatrici ed esperti su temi legati alla crescita, all’educazione, al benessere familiare e alla gestione delle sfide quotidiane della genitorialità.

Il progetto integra inoltre alcune pratiche concrete di sostenibilità ambientale, come l’utilizzo di acqua microfiltrata alla spina, la riduzione dei materiali monouso, la promozione di comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.

Oltre agli aspetti ludico-educativi, il progetto promuove momenti di riflessione sull’infanzia e sui suoi bisogni, invitando le persone a interrogarsi su come riconoscere, comprendere e farsi carico dei diritti e del benessere dei bambini e delle bambine. Le attività mirano a stimolare consapevolezza collettiva sull’importanza di spazi sicuri, inclusivi e stimolanti per la crescita, e sul ruolo della comunità nell’accompagnare e sostenere lo sviluppo dei più piccoli e delle più piccole. In questo modo, il Kinder Café diventa non solo uno spazio educativo e ricreativo, ma anche un luogo di costruzione culturale e civile, capace di generare coesione, partecipazione e responsabilità condivisa verso l’infanzia.

Dal 22 giugno al 18 luglio, il Kinder Café sarà sempre aperto e le attività educative in programma si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 13.30. Ogni settimana ci saranno laboratori curati da educatrici, educatori e professionisti del settore. Il programma comprenderà giocoleria, teatrino di carta, giochi d’acqua, racconti e attività dedicate alla scoperta di piante e animali, letture e laboratori ludico-creativi alternati a momenti di gioco libero e destrutturato. A completare l’offerta, una proposta di caffetteria e merende pensata per accogliere le esigenze dei più piccoli, favorendo occasioni di incontro, relax e condivisione.

“Il Kinder Café a Filla è una grande opportunità per tutta la città” – sottolinea l’assessore alla scuola Daniele Ara -. L’obiettivo è rendere questo luogo sempre più un punto di riferimento in grado di far dialogare i percorsi educativi con la vita della comunità. Benvenuto al Kinder Café, e continuiamo a costruire insieme nuovi modelli di collaborazione tra comunità educanti, famiglie e territorio”.

Kinder Café è un progetto del Dipartimento educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna e di Fondazione IU Rusconi Ghigi, realizzato in collaborazione con Arci Bologna, Frida nel Parco, Free Montagnola, Officine Solidali Bologna e Cinnica. La realizzazione del Kinder Café è stata cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Programma completo dell’inaugurazione al link che segue https://www.bolognazerodiciotto.it/calendario-z18/inaugurazione-kinder-cafe.

(19 giugno 2026)

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