La filiera che nutre il Paese: per un modello agroindustriale equo. Un evento a Bologna promosso dal PD il 19 giugno

Venerdì 19 giugno, alle ore 9.30, si terrà a Bologna presso la Casa di quartiere Katia Bertasi, in via Aristotele Fioravanti 18/3, il quinto evento di filiera industriale, dedicato a quella agroalimentare, promosso dal Forum Industria del Partito Democratico coordinato dall’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del partito Andrea Orlando.

Lo scrive il sito ufficiale del Partito Democratico.

L’evento di Bologna, dal titolo “La filiera che nutre il Paese: per un modello agroindustriale equo” sarà aperto dai saluti del presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale e dai segretari regionale e della federazione bolognese Luigi Tosiani e Enrico Di Stasi, cui seguirà l’intervento introduttivo di Camilla Laureti, europarlamentare e responsabile nazionale Pd per le politiche agricole e alimentari. Nelle tre tavole rotonde previste, sulla sostenibilità, sulla competitività, sulla sicurezza alimentare e autonomia strategica, si alterneranno interventi di parlamentari, europarlamentari, esperti, rappresentanti di Legacoop, Terra, Confcooperative, Coldiretti, Copagri, Uila-Uil, Flai-Cgil, Unionfood, CIA, Fai-Cisl, Confagricoltura, FederBio, Federalimentare. I lavori vedranno in conclusione gli interventi di Stefano Bonaccini, presidente del Pd e membro della commissione agricoltura al Parlamento europeo, e di Andrea Orlando, responsabile Politiche industriali del Pd.

Si tratta del quinto incontro sulle filiere industriali promosso dal Forum Industria del Partito democratico dopo gli appuntamenti di Firenze sulla filiera della moda e del tessile, di Napoli su quella dell’edilizia e delle costruzioni, di Civitavecchia sull’energia, di Roma su quella farmaceutica. Gli incontri sulle filiere industriali rientrano tra le iniziative che il Forum Industria del Pd sta programmando in tutto il Paese, dopo la presentazione del Libro Verde sulle Politiche industriali dello scorso anno, per condividere e confrontarsi con gli stakeholders e con le parti sociali sulle proposte relative alle singole filiere industriali. Nelle prossime settimane si svolgeranno altri incontri sulla filiera siderurgica il 22 giugno a Genova e sull’automotive il 29 giugno a Torino.

(18 giugno 2026)

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