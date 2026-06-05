Lavori in corso in città: un elenco dei principali cantieri stradali in programma da lunedì 8 giugno

Ecco elencati, grazie a una nota stampa del Comune di Bologna, i principali cantieri stradali in corso a Bologna da lunedì 8 giugno.

Lavori in attivazione

via Caldarese dal giorno 8 giugno è chiusa per i lavori di sostituzione delle condotte e nuovi allacciamenti delle reti acqua e gas, propedeutici ai futuri lavori di riqualificazione della pavimentazione in materiale lapideo. Entrata ed uscita dei soli veicoli di cantiere e dei mezzi di soccorso, dal lato di via San Vitale e dal lato di Strada Maggiore, in base ai luoghi di intervento. Termine fase previsto per il 3 luglio

via Bruno Monterumici dal 8 giugno chiuso il tratto compreso tra via Alfredo Bergami e l’incrocio con via Marzabotto per l’estensione della rete del tele riscaldamento. Il cantiere si svolgerà per fasi interessando tratti di circa 70 metri per volta. L’entrata e l’uscita dei veicoli autorizzati potrà avvenire dal lato di via Bergami e dal Lato di via Marzabotto. Termine previsto: 7 agosto

via Marco Emilio Lepido da fronte via Alberelli a fronte nuovo fabbricato deposito del Tram, restringimento della carreggiata con mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per senso di marcia per i lavori di collegamento alla rete elettrica della nuova stazione. Termine previsto: 4 luglio

via Marzabotto rappezzi nella pavimentazione stradale eseguiti per fasi: mercoledì 10 giugno si interverrà nel tratto compreso tra via Ragazzi del ’99 e via Emilia sulla corsia in direzione Ospedale Maggiore in prossimità dei civici 8 e 2 con senso unico alternato. Giovedì 11 giugno si interverrà nel tratto compreso tra l’incrocio di via Zoni e l’innesto con viale Gandhi con chiusura della corsia

via del Timavo il giorno 12 giugno, nel tratto compreso tra via Tolmino e l’incrocio con via Pasubio in direzione di quest’ultima, chiusura della corsia per la realizzazione di un rappezzo

via Monte Albano dal giorno 8 giugno, lavori di rifacimento e potenziamento localizzato della raccolta acque meteoriche all’altezza del civico 17. Chiusura del tratto i giorni 8 e 9 giugno tra le 8 e le 16. Dal giorno 10 al giorno 19 giugno senso unico alternato regolato da semaforo. Termine previsto: 19 giugno

via Giovanni Cerbai il giorno 8 giugno all’incrocio con via Saragozza, avrà dei restringimenti di carreggiata e interdizione della sosta nei tratti interessati dai lavori per il rifacimento rappezzo su sede stradale previa fresatura.

via dei Carrettieri il giorno 8 giugno, all’altezza del civico 40 , avrà dei restringimenti di carreggiata e interdizione della sosta nei tratti interessati dai lavori per il rappezzo sulla sede stradale

via Don Giuseppe Bedetti il giorno 9 giugno, all’altezza del civico 7, avrà dei restringimenti di carreggiata e interdizione della sosta nei tratti interessati dai lavori per il rifacimento localizzato della pavimentazione del marciapiede

via della Selva Pescarola il giorno 9 giugno, all’altezza del civico 32, avrà dei restringimenti di carreggiata e interdizione della sosta nei tratti interessati dai lavori per il rifacimento localizzato della pavimentazione del marciapiede

via della Torretta il giorno 10 giugno, all’incrocio con via Tartini, avrà dei restringimenti di carreggiata e interdizione della sosta nei tratti interessati dai lavori per il rappezzo localizzato sulla sede stradale e ripristino dosso rallentatore

via Francesco Nullo il giorno 11 luglio, a fronte del civico 5, avrà dei restringimenti di carreggiata e interdizione della sosta nei tratti interessati dai lavori per il rifacimento localizzato della pavimentazione del marciapiede

Lavori su asse Tangenziale-autostradale di Bologna

Sulla Tangenziale

resteranno chiusi lo Svincolo 8 e lo Svincolo 11 in entrata verso Casalecchio , dalle 22 del 8 alle 5 del 9 giugno, per lavori di manutenzione.

, dalle 22 del 8 alle 5 del 9 giugno, per lavori di manutenzione. da mezzanotte alle 5 del 9 giugno, per consentire lavori di consolidamento scarpata, resteranno chiusi in modalità alternata il tratto tra lo Svincolo 2 e lo Svincolo 4 verso San Lazzaro (con conseguente chiusura dello svincolo che dal

Ramo Verde Sud conduce alla Tangenziale Sud) e il tratto tra lo Svincolo 4 e lo Svincolo 3 verso Casalecchio (con conseguente chiusura dello Svincolo 4Bis in entrata verso Casalecchio).

resteranno chiusi in modalità alternata lo Svincolo 7, lo Svincolo 7Bis, lo Svincolo 10 e lo Svincolo 11Bis in entrata verso San Lazzaro , dalle 22 del 9 alle 5 del 10 giugno, per lavori di manutenzione.

, dalle 22 del 9 alle 5 del 10 giugno, per lavori di manutenzione. resterà chiuso il tratto tra lo Svincolo 4Bis e lo Svincolo 5 verso San Lazzaro , da mezzanotte alle 5 del 10giugno, per lavori di manutenzione. Di conseguenza, resterà chiuso lo Svincolo 4 in entrata verso San Lazzaro .

, da mezzanotte alle 5 del 10giugno, per lavori di manutenzione. Di conseguenza, resterà chiuso . resterà chiuso lo svincolo che dalla Strada Statale Nuova Bazzanese (per chi proviene da Vignola) conduce alla Tangenziale Nord , dalle 21 del 10 alle 5 del 11 giugno, per lavori alle barriere di sicurezza.

, dalle 21 del 10 alle 5 del 11 giugno, per lavori alle barriere di sicurezza. resterà chiuso lo Svincolo 5 in entrata verso Casalecchio , dalle 22 del 10 alle 5 del 11 giugno, per interventi alla segnaletica verticale.

, dalle 22 del 10 alle 5 del 11 giugno, per interventi alla segnaletica verticale. resteranno chiusi in modalità alternata lo Svincolo 9 in entrata verso tutte le destinazioni e lo Svincolo 11Bis in entrata verso Casalecchio , dalle 22 del 10 alle 5 del 11 giugno, per lavori di manutenzione.

, dalle 22 del 10 alle 5 del 11 giugno, per lavori di manutenzione. resteranno chiusi lo Svincolo 8Bis in entrata verso Casalecchio e lo Svincolo 8 in uscita per chi proviene da San Lazzaro , da mezzanotte alle 5 del 11 giugno, per interventi ai pali della luce

, da mezzanotte alle 5 del 11 giugno, per interventi ai pali della luce resterà chiuso lo Svincolo 1 in uscita per chi proviene da San Lazzaro in modalità alternata verso Bologna e verso Vignola , dalle 22 del 11 alle 5 del 12 giugno, per interventi alla segnaletica verticale.

, dalle 22 del 11 alle 5 del 12 giugno, per interventi alla segnaletica verticale. resterà chiuso il tratto tra lo Svincolo 7Bis e lo Svincolo 6 verso Casalecchio , da mezzanotte alle 5 del 12 giugno, per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza resteranno chiusi lo Svincolo 7 in entrata verso Casalecchio e lo svincolo

che dal Raccordo A13-Tangenziale di Bologna conduce alla Tangenziale Nord.

, da mezzanotte alle 5 del 12 giugno, per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza resteranno chiusi resteranno chiusi in modalità alternata lo Svincolo 11 in entrata verso San Lazzaro, lo Svincolo 13 in entrata verso tutte le destinazioni e gli Svincoli 4 e 4Bis in uscita per chi proviene da San Lazzaro , dalle 22 del 12 alle 5 del

13 giugno, per lavori di manutenzione.

, dalle 22 del 12 alle 5 del 13 giugno, per lavori di manutenzione. resteranno chiusi in modalità alternata in uscita per chi proviene da San Lazzaro lo Svincolo 13, lo Svincolo 11Bis, lo Svincolo 11, lo Svincolo 9 e lo Svincolo 7Bis, dalle 22 del 13 alle 5 del 14 giugno, per lavori di manutenzione.

Sull’A14 Bologna-Taranto

resterà chiuso il tratto tra il bivio con l’A13 e Borgo Panigale verso Milano , dalle 21 del 9 alle 5 del 10 giugno per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza, resteranno chiusi lo svincolo che dall’A13 Sud conduce all’A14 Nord e il

Raccordo di Casalecchio Nord fino a Casalecchio (aperta in entrata)

, dalle 21 del 9 alle 5 del 10 giugno per lavori alla pavimentazione. Di conseguenza, resteranno chiusi resterà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro in entrata verso tutte le destinazioni, dalle 21 del 10 alle 5 del 11 giugno, per interventi ai pali della luce. Di conseguenza, si dovrà uscirà sulla Tangenziale di Bologna sulla Complanare Idice

Sul Ramo Verde, resterà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto in uscita per chi proviene da Borgo Panigale, dalle 21 del 10 alle 5 del 11 giugno, per interventi ai pali della luce.

Lavori in corso

Piazza di Porta Ravegnana chiusa all’incrocio con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata

Via S. Sigismondo divieto di transito veicolare dalla prossimità del civico 5 fino alla prossimità di via dei Bibiena, con entrata e uscita dei veicoli autorizzati dal lato di Largo Trombetti per lavori di estensione rete di teleriscaldamento. Termine previsto il 19 giugno

Via Santa restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia per il transito veicolare e istituzione del divieto di transito per veicoli di altezza superiore a 3,30 metri, per lavori edili di rifacimento facciata e coperto del fabbricato al civico 1. Termine previsto 30 giugno

Via della Manifattura divieto di transito veicolare presso l’ingresso dell’area parcheggio lato Via Ferrarese per i lavori relativi alla realizzazione del Tecnopolo Bologna. Termine previsto 30 giugno

Via Stalingrado nella carreggiata direzione centro dall’incrocio con via della Manifattura all’attraversamento pedonale semaforizzato, ha un restringimento da tre a due corsie e deviazione dei percorsi ciclabili esistenti su via Stalingrado e su via della Manifattura incrocio via Ferrarese, con posizionamento di segnaletica d’indirizzamento, per lavori di realizzazione del nuovo Tecnopolo. Termine previsto: 30 giugno.

Via Scandellara, modifiche della viabilità legate ai lavori di interramento della linea ferroviaria. Divieti di sosta con rimozione da via del Carpentiere fino a circa 250 metri dopo il sottopasso autostradale ed istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in corrispondenza dell’incrocio con via Cellini. pagina dedicata

Via Benvenuto Cellini chiusa in corrispondenza della linea Bologna-Portomaggiore per i lavori di interramento della tratta San Vitale – Rimesse e via Larga del progetto integrato della mobilità Bolognese per il completamento del servizio metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (PIMBO). Entrata e uscita veicoli autorizzati dal lato di via Levanti. Termine previsto: 15 settembre. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata

Via Larga chiusa in corrispondenza del passaggio a livello per i lavori di interramento del tratto della Linea Ferroviara Bologna – Portomaggiore, inerenti il progetto integrato della mobilità Bolognese per il completamento del servizio metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (PIMBO). Il collegamento tra via Scandellara e la Rotonda della Leona garantito dalla presenza di una bretella provvisoria. Termine fase previsto: 12 ottobre

via Rimesse, modifiche della viabilità per i lavori di interramento della tratta San Vitale – Rimesse e via Larga del progetto integrato della mobilità Bolognese per il completamento del servizio metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (PIMBO) con chiusura della strada da via Grassetti a via Massarenti. Entrata ed uscita dei veicoli autorizzati dal lato della Rotonda Marcheselli. Chiusura di via Grassetti da via Rimesse alla prossimità del civico 4 e contestuale apertura di una nuova bretella di collegamento tra via Massarenti e via Grassetti tra i civici 234 e 242, con circolazione nei due sensi di marcia per garantire l’accesso veicolare e pedonale alle vie Grassetti e Tartagni ai residenti ed accedenti ai passi carrabili. Termine nuova fase 15 settembre

Via Stazione Roveri, dall’incrocio con il tratto “segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24” all’incrocio con l’asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna-Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. Termine previsto: 31 dicembre. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata

Via Cesare Masina strada chiusa all’incrocio con via Delfino Insolera per lavori edili nel comparto lotto H nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Accesso ai soli residenti con entrata e uscita lato via Bassani o via Insolera, in senso unico alternato regolato a vista. Termine previsto: 4 aprile 2027

Via Carlo Togliani chiusa tra il percorso ciclabile e via Gobetti, per un tratto di circa 75 metri, per esecuzione di lavori edili. Termine previsto: 14 luglio

Pista ciclabile lungo il Canale di Reno da via della Certosa (portico) all’incrocio con via della Barca e da via della Barca all’uscita in via Pio Panfili, interruzione del percorso ciclabile fino al 25 giugno, negli orari di lavoro (escluso sabato domenica e festivi) per lavori di rifacimento della pavimentazione, nell’ambito del progetto di realizzazione della “Ciclovia del Sole” della Città Metropolitana di Bologna.

Via Francesco Zanardi tratto dall’altezza del civico n. 512/2 all’altezza del civico n. 459, ha un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di una corsia per il transito veicolare in senso unico alternato in orario di lavoro per intervento di posa cavi elettrici. Questo provvedimento è valido esclusivamente durante l’orario di lavoro, al di fuori del suddetto orario, o in assenza del personale di cantiere, in caso di rilevata necessità, sarà presente un restringimento con mantenimento di una corsia e senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere. Termine previsto: 17 luglio

via Pasubio Rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via con risanamenti delle fondazioni. I lavori verranno eseguiti per fasi: fino al 9 giugno si opererà nel tratto tra via Bergami e viale Pertini con chiusura di quel tratto e interdizione della sosta

via del Pratello ha dei restringimenti di carreggiata e interdizione della sosta nei tratti interessati dai lavori per il ripristino basoli, ciottoli smossi e sigillature mancanti a tratti lungo l’intera via. Termine previsto: 26 giugno

Lavori tram in corso

Via Ugo Bassi, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Senso unico di circolazione tra l’incrocio con Piazza Malpighi /via Marconi e l’incrocio via Cesare Battisti/via Nazario Sauro. Presente senso unico di circolazione anche in via Nazario Sauro nel tratto da via Ugo Bassi a via Monte Grappa in direzione di quest’ultima. Presente divieto di svolta su via Lame per i veicoli che percorrono Marconi in direzione di piazza dei Martiri.

Via Lame, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Mantenimento del senso unico tra via Marconi e via Riva Reno in direzione di quest’ultima.

Via dei Mille, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde, restringimenti della carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia.

Via Giacomo Matteotti modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde. Restringimenti della carreggiata dall’incrocio con i viali Masini e Pietramellara a piazza Dell’Unità con diversa disposizione delle corsie e mantenimento dei due sensi di marcia. Senso unico da via Serlio a piazza dell’Unità direzione periferia, con deviazione del trasporto pubblico su via Ferrarese. Restringimenti della carreggiata in via Ferrarese tra via Donato Creti e via Serlio/ Matteotti con mantenimento di una corsia, e restringimenti in Piazza dell’Unità tra Tibaldi e Matteotti. Dal 1 giugno chiusura di via Alessandro Algardi tra Ferrarese e Matteotti e chiusura delle corsia est di piazza dell’Unità all’incrocio con via Giuseppe Mazza. Dal 6 giugno su via Matteotti in direzione periferia chiusura della svolta a sinistra verso via Tiarini. Via de’ Carracci direzione obbligatoria a destra all’incrocio con via Matteotti

Via Emilia Ponente, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Restringimenti della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione nel tratto tra via Del Timavo e via A.Piò. Senso unico di circolazione direzione periferia fra l’incrocio con via Della Pietra e l’intersezione con via Panigale/Caduti di Amola/E. Lepido. Restringimenti della carreggiata nel tratto da Marzabotto a Battindarno compresa l’incrocio Prati di Caprara/Pertini con restringimenti su viale Sandro Pertini e su via Prati di Caprara.

Via Marco Emilio Lepido, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del Tram con senso unico di circolazione, in direzione periferia, dall’incrocio con via Panigale/Caduti di Amola/Emilia Ponente all’incrocio con via Jahier. Restringimenti della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione nel tratto tra via Jahier e via Persicetana. Restringimenti nell’incrocio Cavalieri Ducati/Salute lato periferia.

Nuova rotatoria De Gasperi – Persicetana – Marco Emilio Lepido (area interessata dal cantiere), restringimenti della carreggiata con il mantenimento di minimo una corsia direzione periferia in ingresso nella rotatoria e due direzione centro, per i lavori di realizzazione della linea rossa.

Via della Liberazione, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione delle Linee Rossa e Verde. Senso unico di circolazione con direzione da via Stalingrado verso l’incrocio via Franceschini – via Ferrarese.

Via di Corticella, modifiche della viabilità per lavori di realizzazione della Linea Verde. Senso unico in direzione periferia da via Stendhal a via Lipparini. Doppio senso di circolazione nel tratto dalla Rotonda Vittime civili di guerra alla Rotonda Consiglio d’Europa, riapertura dell’uscita 6 della Tangenziale direzione San Lazzaro e contestuale riapertura del sottopasso ferroviario su via di Corticella con la possibilità per i veicoli di proseguire fino a Piazza Dell’Unità. Dal 20 maggio istituzione di senso unico da via Francesca Edera de Giovanni a via Passarotti .Senso unico in direzione periferia da intersezione con via Edera De Giovanni verso Rotonda Consiglio D’Europa. Senso unico di marcia da intersezione con via F. Primaticcio verso via J. Di Paolo. Restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento del doppio senso di marcia da intersezione con via B. Passarotti a intersezione con via J. Di Paolo. Senso unico di marcia in direzione centro da intersezione con via B. Passarotti a intersezione con piazza dell’Unità. Via Algardi e via Sebastiano Serlio chiuse all’intersezione con Ferrarese con deviazione verso il nuovo varco su via Matteotti con sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici su via Matteotti fra via Serlio e via Algardi. Via Don Giovanni Fiammelli chiusa all’intersezione con via di Corticella con entrata e uscita lato via Giardini. Via Roncaglio chiusa all’intersezione con via Di Corticella con entrata e uscita veicoli lato via Dei Giardini/G. Papini

via Genuzio Bentini modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde. Senso unico di circolazione dall’intersezione con via Lipparini all’intersezione con via S. Anna. Chiusura della carreggiata ovest a senso unico di collegamento tra via Shakespeare e ramo principale via Bentini. Passaggio Marescalchi strada chiusa all’intersezione con via Bentini (per la durata di un mese circa) con entrata e uscita veicoli via Rotonda lato via di Corticella

Via Stendhal, modifiche della viabilità per i lavori relativi alla Linea Verde con restringimento della carreggiata stradale da via Byron a via Bentini con mantenimento del doppio senso di circolazione

via Ferrarese modifiche della viabilità per la realizzazione della Linea Verde. Senso unico di circolazione da intersezione con via Franceschini all’altezza della corsia nord che porta verso via G. Mazza/via Di Saliceto. Piazza dell’Unità chiusura della carreggiata ovest direzione centro, restringimento della carreggiata sud con mantenimento di due corsie e sospensione della corsia bus. Via G. Mazza restringimento della carreggiata da via Saliceto a Piazza dell’Unità

Viale della Repubblica e via Serena, restringimenti della carreggiata stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa

Viale Aldo Moro, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata stradale nel tratto tra viale della Repubblica e via Serena con il mantenimento di una corsia sul lato sud in direzione verso periferia e due corsie sul lato nord in direzione via Stalingrado.

Viale della Fiera e viale Europa, modifiche di viabilità per la realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata. Ripristino di aree per la sosta a pagamento su sede stradale in viale della Fiera.

Via San Donato modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Senso unico con direzione da via Andreini a viale della Repubblica con soppressione della corsia riservata in direzione verso periferia e conseguenti provvedimenti sulle strade adiacenti. Riapertura della Rotonda Biavati e ripristino della circolazione della zona di via Petrolini e via Garavaglia. corsia riservata in via Argia Magazzari (da Galli verso Andreini) con mantenimento della corsia di marcia normale nella direzione opposta, senso unico di circolazione in via Augusto Galli (da Andreini a Gherardi) e chiusura di via Gherardo Gherardi all’incrocio con via San Donato. Restringimenti della carreggiata all’intersezione con via Zacconi e via Beroaldo su entrambi i lati con chiusura della corsia veicolare posta sul lato nord e deviazione del traffico sulla sede tranviaria asfaltata in corrispondenza del cantiere per circa 15 metri di lunghezza

via San Donato modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata da via Andreini a Rampa tangenziale uscita n. 9. Senso unico di circolazione nel tratto da via Zagabria a via Andreini in direzione di quest’ultima. Restringimento area centrale della carreggiata con mantenimento del doppio senso di marcia sulle corsie laterali dalla Rampa della tangenziale a viale Zagabria. Chiusura carreggiata di viale Zagabria in entrata da via San Donato.