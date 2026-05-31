Editoria: è online il numero 5 di MESE, la nostra rivista mensile accende i riflettori su “Questa TV!”

E’ già online il numero 5 di MESE, il magazine di approfondimento edito da Gaiaitaliapuntocom Edizioni (si scarica da qui, è gratis e si legge anche online). Il nuovo numero, dal titolo “Questa TV!”, si propone di analizzare e discutere i meccanismi, le derive e le trasformazioni del panorama televisivo contemporaneo, offrendo al lettore uno sguardo critico e senza filtri sulla qualità dell’informazione e dell’intrattenimento sul piccolo schermo.

In un’epoca in cui il mezzo televisivo continua a esercitare un ruolo centrale, seppur ambiguo, nella formazione dell’opinione pubblica e nel racconto della realtà, il numero di maggio di MESE affronta di petto le contraddizioni di un sistema editoriale e culturale spesso schiacciato tra logiche di share, spettacolarizzazione e condizionamenti politici.

Attraverso editoriali mirati e punti di vista pungenti – nello stile che contraddistingue le testate dell’Editrice indipendente –, “Questa TV!” non risparmia critiche al modo in cui la cronaca, la politica e la cultura vengono mediate e somministrate quotidianamente al pubblico italiano.

Il progetto editoriale di MESE è realizzato in sinergia con il circuito informativo di Gaiaitalia.com Notizie e con il supporto di Gaiaitaliapuntocom APS, e si conferma uno spazio libero di riflessione, pensato per chi non si accontenta della superficie delle notizie e cerca chiavi di lettura indipendenti sull’attualità.

Il numero 5 di MESE è consultabile e scaricabile direttamente sul portale ufficiale del mensile, si può leggere anche sfogliandolo online ed è raggiungibile da tutti i quotidiani e i social di Gaiaitaliapuntocom Edizioni.

(31 maggio 2026)

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