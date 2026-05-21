Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

HomeBologna CronacaVendeva sigarette a minorenni. Titolare di un bar-tabaccheria sanzionato

Vendeva sigarette a minorenni. Titolare di un bar-tabaccheria sanzionato

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
173
Lettura: 1 minuti
Articolo precedente
Bando affitto: tutte le domande ammesse dal Comune di Bologna riceveranno il contributo a partire dalle prossime settimane
Articolo successivo
Truffa del “falso carabiniere” ai danni di una 17enne sola in casa: la Polizia Stradale di Bologna ed il Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Cesena arrestano due persone
1 giorno fa
SEGUI GAIAITALIA.COM SU

Vendeva sigarette a minorenni senza richiedere un documento d’identità per verificarne l’età. È accaduto nei giorni scorsi in un bar-tabaccheria di via Arcoveggio, dove all’esterno si erano però appostati in abiti civili alcuni agenti della Polizia Locale, impegnati in un controllo mirato alla tutela della salute dei consumatori. Dopo un breve periodo di osservazione, gli operatori hanno notato che il titolare dell’esercizio vendeva sigarette, prodotti contenenti nicotina e sigarette elettroniche a minori di diciotto anni senza richiedere un documento d’identità per verificarne l’età, come previsto dalla normativa vigente. I giovani acquirenti, studenti delle vicine scuole Aldini-Valeriani, hanno dato da subito l’impressione di essere minorenni, sia per il loro aspetto, sia per avere con sé gli zaini scolastici.

L’attività è cessata quando gli agenti sono entrati nell’esercizio qualificandosi, passando successivamente alla contestazione delle relative violazioni amministrative. L’ispezione del locale è continuata, al termine della quale sono emerse ulteriori irregolarità, come l’esposizione del cartello sul divieto di fumo e il rispetto degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio. A questo punto, i genitori dei ragazzi sono stati contattati e informati di quello che era successo dagli agenti, ricevendo apprezzamento per l’attività di controllo. Al titolare sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di quasi 5 mila euro, inoltre, rischia la sospensione della licenza di vendita fino a tre mesi.

LEGGI ANCHE

Arriva la Strabologna 2026, cambia la mobilità

Domenica 24 maggio è in programma la 45a edizione della StraBologna, la camminata non competitiva organizzata da Uisp...

 

 

(21 maggio 2026)

LEGGI ANCHE

Economia. Direttiva europea sui prodotti del tabacco e prodotti correlati, allarme della filiera italiana per l’accelerazione della Commissione Ue sulla revisione, con possibili misure che metterebbero a rischio il settore

Forte preoccupazione per le possibili pesanti ricadute sulla filiera italiana dei prodotti innovativi del settore tabacco, eccellenza del Made...

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Articolo precedente
Bando affitto: tutte le domande ammesse dal Comune di Bologna riceveranno il contributo a partire dalle prossime settimane
Articolo successivo
Truffa del “falso carabiniere” ai danni di una 17enne sola in casa: la Polizia Stradale di Bologna ed il Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Cesena arrestano due persone
Bologna
cielo sereno
26.5 ° C
28.1 °
26.1 °
37%
3.6m/s
0%
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
27 °
Lun
28 °
Mar
29 °

BOLOGNA