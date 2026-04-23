Apre la Sala Ascolto Vinili 2 in Salaborsa

Dedicata principalmente alla musica registrata su vinile in formato da 7 pollici, apre al pubblico la Sala Ascolto Vinili 2 di Salaborsa che a partire da venerdì 24 aprile 2026 sarà disponibile per il pubblico, su prenotazione.

Realizzato dal Comune di Bologna nell’ambito delle iniziative di Bologna Città della Musica UNESCO e gestito da Salaborsa | Settore Biblioteche e Welfare Culturale, il nuovo spazio per gli appassionati dell’ascolto in vinile completa l’offerta di servizi a tema musicale del secondo ballatoio della biblioteca. Qui infatti sono già presenti la prima Sala Ascolto Vinili (inaugurata a febbraio 2025, ha registrato 1.780 prenotazioni di ascolto dall’apertura) e la Sala della Musica che, con un allestimento permanente sulla storia della popular music a Bologna dagli anni ‘40 a oggi, fa da cornice a mostre, talk, incontri divulgativi e formativi come il ciclo Solchi, segni e disegni che prende il via il 23 aprile, focalizzandosi in particolare sulle copertine illustrate e l’artwork dei dischi.

La Sala Ascolto Vinili 2 è uno spazio concepito per promuovere la musica registrata su vinile come forma d’arte, incentivare la scoperta della tradizione musicale, valorizzare il patrimonio discografico e celebrare il tempo dedicato all’ascolto. Diversamente dalla prima Sala, dove l’ascolto in ambiente e la condivisione sonora sono protagonisti, con l’apertura del nuovo spazio si è voluto esplorare all’opposto il lato più intimo dell’analogico, puntando esclusivamente sull’ascolto in cuffia ad alta fedeltà, in una postazione avvolgente e confortevole.

Aperta a tutte e tutti, Sala Ascolto Vinili 2 accoglie appassionati, curiosi e studiosi, invitandoli a gustare la vasta offerta di rari vinili provenienti dalla generosa donazione della collezione della famiglia Santonastaso, oltre alla collezione di musica classica donata dall’associazione BiblioBologna Aps.

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Tra le migliaia di dischi in formato da 7 pollici (di cui Carlo Santonastaso era particolarmente appassionato, arrivando a collezionarne circa 10.000), in Sala Ascolto Vinili 2 si possono trovare in edizione originale i classici del rock: Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Who, Pink Floyd, David Bowie, etc; i classici della canzone italiana: Lucio Battisti, Mina, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Pino Daniele, etc.; una notevole selezione di funk e soul: James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder e Temptations, solo per citarne alcuni. Non mancano le colonne sonore di film: da Taxi Driver a Profondo Rosso, le musiche di 007 e quelle scritte dall’indimenticabile genio di Ennio Morricone. A tutto si aggiungono molti vinili degli anni ‘80 e un’ampia sezione dedicata ai musicisti che hanno operato nel territorio bolognese da Leonildo Marcheselli agli Skiantos, passando per Lucio Dalla e Gianni Morandi. In Sala Ascolto Vinili 2 è a disposizione anche una selezione di dischi da 12 pollici che verrà periodicamente ruotata con quelli presenti in Sala Vinili 1; mentre i dischi da 7 pollici verranno ruotati nell’arco del tempo con altri che per motivi di ingombro si trovano in magazzino.

Come prenotare Sala Ascolto Vinili 2

Per prenotare la propria sessione di ascolto della durata di 1 ora e 30 minuti, per una persona alla volta (al massimo una sessione al giorno per utente, per consentire a più persone di godere della sala) bisogna essere iscritti alla biblioteca. È possibile prenotare attraverso diversi canali e modalità: di persona in biblioteca al banco informazioni; telefonando al numero 051 2194400 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; attraverso la pagina dei servizi personali del catalogo delle biblioteche del Polo bolognese selezionando la voce “Appuntamenti”; attraverso l’APP SBN UBO selezionando la voce “Prenota orari”.

Al momento dell’arrivo in biblioteca nella fascia prenotata, per accedere alla sala è necessario rivolgersi al banco informazioni del secondo piano e depositare eventuali borse e giacche in appositi armadi.

Tutte le informazioni su: cittadellamusica.comune.bologna.it e www.bibliotecasalaborsa.it.

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(23 aprile 2026)

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