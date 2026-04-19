Teatro Dehon, “De Gregori, una metamorfosi poetica” con Romano Reggiani & His Band

Al Teatro Dehon di Bologna mercoledì 22 aprile ore 21 Romano Reggiani, tra i protagonisti dell’ultimo film di Carlo Verdone “Scuola di seduzione”, vestirà i panni del cantante e porterà sul palco un omaggio poetico a De Gregori, il più moderno di tutti i cantautori.

Accompagnato dalla sua band, Reggiani, reduce da una tournée dedicata interamente a Bob Dylan, decide di raccontare le canzoni di De Gregori dal suo punto di vista. Una visione trasversale che attraversa i momenti più significativi della carriera del cantautore. Da “Rimmel” a “Generale”, da “Desolation row” a “Via della povertà”… il rapporto con De Andrè, la mania per Dylan e la stima per Guccini. Uno show che vede protagoniste le canzoni che hanno cambiato per sempre il modo di scrivere la musica. Una serata folk-rock unica.

Romano Reggiani – voce, chitarra e armonica

Riccardo Frisari – Batteria e percussioni

Michele Tavian – Chitarre

Nicola Ruggeri – Basso

Riccardo Roncagli – tastiere

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Romano Reggiani è attore, regista e musicista. Si diploma nel 2015 al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, in recitazione, ma la sua carriera inizia prima degli studi, con ruoli in cortometraggi, film e serie TV. Nel 2014 entra nel cast del lungometraggio Tempo instabile con probabili schiarite, diretto da Marco Pontecorvo, accanto a Luca Zingaretti e John Turturro. Nello stesso anno viene scelto come nuovo protagonista della serie Una grande famiglia 3 (Rai 1), a cui seguono Tutti insieme all’improvviso (Mediaset) e, nel 2016, il ruolo di Leonardo Notte da giovane nella serie 1993 di Sky Atlantic.

Parallelamente alla carriera di attore, Reggiani coltiva anche quella musicale: durante le riprese di 1993 registra il suo primo album folk, Time Is A Time, cui seguono altri progetti discografici e un’intensa attività concertistica ispirata alla musica americana degli anni Sessanta e a Bob Dylan.

Negli anni successivi è tra i protagonisti della serie thriller Scomparsa (2018), L’amore strappato (2019) e Vite in fuga (2020). Nel 2021 lavora con Pupi Avati in Dante, interpretando Guido Cavalcanti; negli anni successivi continua la collaborazione con Avati prendendo parte a Lei mi parla ancora e, nel 2024, a L’orto americano, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2023 entra nel cast del noir Eravamo bambini di Marco Martani. A livello internazionale, Reggiani interpreta il ruolo del giovane Ferruccio Lamborghini nel film Lamborghini: The Legend (2022), diretto dal premio Oscar Bobby Moresco e nel 2024 recita al fianco di Harvey Keitel nel thriller americano The Paradox Effect. Tra i suoi progetti più recenti figurano la partecipazione alla serie Netflix Il Gattopardo (2025), e nel 2026 la serie Mediaset Alex Bravo, Mare Fuori 6 e il nuovo film di Carlo Verdone Scuola di seduzione.

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(19 aprile 2026)

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