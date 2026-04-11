Bologna. Rintracciato e arrestato un cittadino libico destinatario di un ordine di carcerazione

La Polizia di Stato di Bologna, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle aree sensibili della città, ha tratto in arresto un cittadino libico di 28 anni, colpito da un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15:45, il personale della Squadra Volante del Commissariato “Bolognina-Pontevecchio”, durante un servizio di pattugliamento mirato alla prevenzione dei reati in zona Navile, ha proceduto al controllo di un uomo all’altezza di via de’ Carracci.

Dagli accertamenti effettuati, il soggetto è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 9 aprile. Lo stesso, infatti, deve espiare una pena detentiva di 8 mesi e 2 giorni di reclusione per un furto aggravato commesso a Bologna nell’agosto del 2024.

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Oltre al provvedimento restrittivo, da controlli approfonditi è emerso a carico del medesimo un ulteriore rintraccio, relativo ad una rapina commessa nell’ottobre 2025 presso il supermercato “Coop” di piazza dei Martiri.

Il soggetto, un cittadino libico con numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato”.

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(11 aprile 2026)

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