Furto in centro a Bologna. La Polizia di Stato ha rintracciato e denunciato un cittadino italiano per ricettazione

La Polizia di Stato di Bologna, nell’ambito dell’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio e del costante monitoraggio del centro cittadino, ha denunciato un cittadino italiano classe 1977 per il reato di ricettazione.

Nello specifico, alle ore 21.20 circa, una donna italiana classe 1964, si è presentata presso l’Ufficio Denunce della Questura per sporgere denuncia dopo aver subito il furto del suo telefono cellulare avvenuto poco prima all’interno del proprio negozio sito in via D’Azeglio. Il rapido raccordo operativo tra il Personale dell’Ufficio e la Sala Operativa della Questura ha permesso di indirizzare le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in vicolo Cadrega, grazie anche all’attivazione della geolocalizzazione del cellulare.

Giunti sul posto, gli Operatori hanno individuato un soggetto corrispondente alle descrizioni fornite. Al fine di riscontrare con certezza il possesso del bene, il cellulare è stato fatto squillare da remoto, confermandone la presenza all’interno della tasca della felpa indossata dall’uomo. Il soggetto, pluripregiudicato con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, risultava sottoposto alle misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di Bologna, dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e, segnatamente, dell’obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne.

L’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione.

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(11 aprile 2026)

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